日本「這地方」一半以上是台旅客！驚人數據出爐

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生活中心／邱于芳報導

台灣人真的超愛飛日本！根據日本岡山縣最新公布的外國旅客住宿統計，今年1至3月共吸引約13.3萬名外國旅客入住，其中台灣旅客占比高達56.7%，穩居最大客源地，數據反映出台灣民眾對岡山旅遊魅力依舊高度買單。在整體國際旅遊市場競爭激烈之際，台灣客源仍維持成長，顯示岡山在台灣旅客心中擁有相當高的人氣與吸引力，並持續為當地住宿、交通及觀光產業帶來動能。









實在太猛！日本「這地方」一半以上都台人驚人數據出爐

台人不只愛飛日本，更愛飛岡山，台灣旅客首季占岡山外國住宿旅客逾半數，連續蟬聯最大客源地寶座。（示意圖／翻攝自pixabay）

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岡山縣10日公布日本觀光廳針對全國住宿設施所進行的最新調查結果，統計數據顯示，1至3月岡山縣外國旅客累計住宿人次為13萬3250人，較去年同期減少9220人，整體略微下滑，但台灣不僅持續蟬聯冠軍，更大幅領先其他海外市場。台灣人到訪岡山人次為6萬9220人，從外國旅客占比來看，比例高達56.7%，等於岡山每兩名外國旅客就有超過一人來自台灣。另外，來自中國的住宿人次僅6980人，明顯比去年同期減少9090人，占比僅5.7%。

台灣人實在太猛！日本「這地方」一半以上來自台灣 驚人數據出爐

台灣人真的超愛岡山！最新數據顯示，當地每兩名外國旅客就有超過一人來自台灣，占比高達56.7%，遙遙領先其他海外市場。（示意圖／翻攝自pixabay）





根據日本政府觀光局（JNTO）資料，中國旅客赴日人數自去年底以來出現下滑，今年3月僅29.1萬人次。相較之下，台灣、韓國及越南等九個市場4月訪日旅客數皆創下歷史新高，訪日客源結構出現變化，整體顯示，此現象可能與中國官方先前呼籲民眾審慎赴日旅遊有關。

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