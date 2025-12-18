日本「釣魚偶像」高速公路車禍險死亡 本人曝iPhone一功能救命：真的救了我

神野梓透露自己日前在高速公路上發生車禍。翻攝自IG@azu_sakana_



今年27歲的日本偶像兼YouTuber神野梓外型甜美，平時熱愛釣魚，經常在YouTube頻道分享相關影片，被粉絲暱稱為「釣魚偶像」。近日神野梓在社群發文表示，日前開車準備去釣魚的路上，為了閃避突然衝出來的鹿，在高速公路上發生嚴重車禍，並曬出滿臉血跡的照片，讓許多粉絲擔憂不已。神野梓對此表示，之所以曬出傷照，並非為了博取關注，而是因為iPhone的碰撞偵測功能「真的救了我」，希望能透過這篇貼文，讓更多人知道科技救命的可能。

神野梓平時熱愛釣魚，被粉絲暱稱為「釣魚偶像」。翻攝自X

神野梓日前在社群平台發文表示，近日她行駛在高速公路上，正準備前往釣魚時，突然衝出一隻鹿，她為了閃避導致方向盤失控，車輛直接撞上護欄，事後救護人員指出，這是一起險些喪命的意外，「如果車速超過100公里……會是怎樣的事故，光想都覺得可怕。」神野梓也藉機提醒，若高速公路中突然出現動物，急煞或急轉可能會波及後方車輛或失控，相當危險。

神野梓在文中也大力推薦iPhone的「碰撞偵測（Crash Detection）」功能，表示該功能會在感應到強烈衝擊時自動倒數，若無回應就會自動通知119與緊急聯絡人，「真的救了我！」

神野梓在社群公開傷勢照，不少粉絲看到後都相當擔憂。翻攝自IG@azu_sakana_

神野梓表示，這次事故她沒有住院、也沒有骨折，目前已經回到日常生活，之所以發文，是希望讓更多人知道科技救命的可能，「希望這篇文章能成為守護某人性命的契機。」

