日本「鋼鐵香蕉」又爆紅！台灣人平安夜狂掃1500根 網歪樓：醫生很怕

平安夜有台灣人下單1500根「鋼鐵香蕉」。（圖／翻攝自IRON FACTORY IKEDA X平台）

近日，日本廣島的金屬製造商「IRON FACTORY IKEDA」再度被台灣人嚇到了，因為他們推出的「鋼鐵香蕉」，光是在今年平安夜，就接到來自台灣高達1500根的訂單量，讓業者直呼又驚又好奇。消息曝光後，引發台灣網友熱烈討論，也忍不住笑虧「急診室要爆滿了！」

「IRON FACTORY IKEDA」獨創的超狂商品「鋼鐵香蕉」，其實是一把外型神似香蕉的鐵鎚，採無木柄設計，它全長約20公分、重量達1.5公斤，不僅能正常敲釘子，甚至標榜可在攝氏1000度高溫環境下使用，是貨真價實、能敲能打的工具，而非裝飾品。

業者最初在2019年將菲律賓香蕉進行金屬化處理，打造出話題性十足的「香蕉槌」，後來因反應熱烈，2020年再推出進化版「香蕉鐵鎚DX」，且價格同樣充滿巧思，小尺寸售價3287日圓（約新台幣675元），大尺寸則為1萬1877日圓（約新台幣2441元），售價「11877」正好對應日文諧音「いいバナナ」（好香蕉）。

事實上，鋼鐵香蕉早在2023年就在台灣爆紅，起因是臉書社團「日本行銷最前線」分享商品照片與介紹，並提到業者自豪宣稱「全球市占率第一」，相關貼文意外引發討論，許多台灣網友都跟風下單，甚至一度造成訂單暴增，讓業者趕工生產，還特別發文感謝台灣消費者力挺。

想不到事隔兩年多，台灣市場的熱度依舊不減，訂單量更隨著節慶有所提升。業者24日發文透露，台灣人在耶誕節前夕，買了高達1500根鋼鐵香蕉，這也讓台灣網友歪樓笑說，「超適合當聖誕節交換禮物」、「以後急診室可能會常看到它」、「醫生怕爆」、「醫生同一回覆：不可以」、「在各大急診出現」。

