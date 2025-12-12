日本「長髮男闖女湯」 台遊客怒：怕眼鏡能錄影

日本男子擅闖女湯。（圖／翻攝業者官網）

一名女性旅客在日本四國旅遊期間，遭遇一名長髮及肩男子擅闖女性溫泉浴池的驚嚇事件。該事件發生在琴參閣溫泉旅館，當時這名20多歲的日本男子戴著黑框眼鏡，並用毛巾遮住下體進入女湯。雖然飯店接獲通報後立即報警處理，但警方僅對男子做出口頭警告，並未給予實質處罰。此事件引發旅客對日本溫泉飯店安全管理的疑慮，也讓專家提醒遊客在日本泡湯時需提高警覺。

日本男子擅闖女湯。（圖／翻攝業者官網）

這起事件發生在女性旅客跟團前往日本四國旅遊期間，於9號晚間9點多在入住的琴參閣溫泉旅館公共浴池內。當時，一名20多歲、長髮及肩且戴著黑框眼鏡的日本男子，拿著毛巾遮住下體擅闖女湯。A小姐表示，她最初以為對方只是外表較為中性的女性，直到聽見其他團員討論此人行為怪異，才察覺異狀。她指出，這名男子會用毛巾遮住下體，並到處尋找有人的地方泡湯，讓她們十分擔心對方的眼鏡可能具有錄影功能。

廣告 廣告

日本男子擅闖女湯。（圖／TVBS）

旅客立即通知飯店人員並報警處理。雖然經檢查後確認該眼鏡並無照相或錄影功能，但日本警方對這名男子僅給予嚴重警告，沒有實質處罰。A小姐對此表示不滿，她認為飯店只是道歉說明，卻沒有提出有效防範措施。她建議飯店應加強人員管理，或設置需要卡片感應或密碼才能進入的門禁系統，以減少類似問題發生。

對於此事件，旅行社回應表示，事發當下飯店已於第一時間報警，領隊也積極與飯店溝通、關懷旅客，並要求飯店積極改善處理。日本車公司社長大阪大叔雖非當事業者，但他指出日本湯屋通常門口沒有性別管制，可能需要4至5星級以上的飯店才會有較多工作人員進行管理。他同時批評日本警方處理事件的態度，認為他們常將大事化小、小事化無。

大阪大叔也提醒，泡湯時通常不會拿浴巾遮掩，若遇到異性闖入，只能靠旅客自己察覺，並立即向工作人員反映報警，以保護自身安全。這起事件也凸顯了在日本溫泉設施中，異性闖入的防範難度，提醒前往日本泡湯的遊客需提高警覺。

更多 TVBS 報導

生病延宕機票不退？ 乘客控：旅行社私自退票稅金不還

府中「定食8」 休息室瓦斯桶外洩 引爆炸牆

台中社區「冰箱」高樓墜落中庭解體 住戶和管理物業爆口角衝突

5分鐘竄燒32層樓！宏福苑「前後對比」慘況曝

