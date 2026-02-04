日本一關市參訪明新科大 聚焦半導體、AI人工智慧、機器人產業議題

一關市市長佐藤善仁（前）於參訪過程中，聆聽明新科大副教務長高國檳（左一）介紹半導體實作教學設備與產學研發應用。





日本岩手縣交流團日前由一關市市長佐藤善仁率領產官學界代表參訪新竹明新科技大學，雙方聚焦半導體、AI人工智慧、機器人產業及人才培育等議題深入交換意見，並就跨國實習、研學營及產業合作展開具體討論，為台日地方城市與技職教育體系合作開啟新篇章。

訪團由明新科大校長呂明峯與副校長李志鴻率校內主管接待，並安排參訪「半導體技術中心」的實務教學與研發基地，實地了解學校在半導體、AI 及跨域實作教學上的成果與產學鏈結模式。

一關市市長佐藤善仁（中）與大使包化富（左六），率交流團產官學界代表，與副校長李志鴻（右六）及校內主管參觀「半導體技術中心」。

明新科大長期以實作導向與產學鏈結為核心，打造全台大專校院最大的「半導體實務教學人才培育基地」，校內的實作場域有「Mini TSMC」美稱。呂明峯校長表示，「明新科大長期以實作導向與產學鏈結為核心，讓學生在真實產業場域中學習、在國際交流中成長。面對全球產業快速變化，學校持續強化跨域人才培育與國際合作，從半導體到設計與創新應用，培養兼具專業力與行動力的實務型人才，期許為學生開創更具國際競爭力的未來。」

明新科大與日本岩手縣一關市交流團會談中，雙方聚焦六大合作方向：包括參與日本「東北創新論壇」。結合明新科大在機器人教育競賽實績與日本成熟的產業技術，推動「X-Club 機器人研發與競賽合作」。在「半導體與 AI 跨域人才培育」方面，雙方將以產業需求為導向的課程設計、跨域實習，結合科技應用與服務產業，回應高齡化社會與智慧城市發展趨勢。明新科大亦分享與多國合作「科技研學營」的實務經驗，未來可透過短期研習與專題實作，吸引日本學生來台體驗科技教育。此外，也討論到現有與日本緊密合作的「運動與觀光旅遊營運管理產業實習」，攜手培育具實務與國際視野的觀光管理人才。最後，針對「產業園區規劃」，雙方交流地方產業發展與校園研發能量結合的經驗，探討大學在區域產業升級的關鍵角色。

佐藤善仁市長表示，「面對製造業智慧化、AI導入與高齡化勞動市場挑戰，地方產業對於具備跨域能力的年輕人才需求日益殷切。此行深刻感受到明新科大在技術能量與人才培育上的熱忱，這正是支撐台灣半導體產業持續發展的重要關鍵。」

一關市位於日本岩手縣南部，是東北地區重要的製造業與高附加價值技術產業城市，除汽車產業外，積極發展半導體與電子相關產業。此次來訪明新科大，正是看重台灣在半導體、AI與技職教育體系上的成熟經驗，期盼透過學校端的教學、研發與實習制度，為產業園區科技人才培育佈局，建立長期且具實質效益的人才合作與交流模式。

