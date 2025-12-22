日本「非核三原則」更動？高市早苗未公開承諾 前防相稱可討論

編譯林浩博／綜合報導

眼看核武三鄰國⸺俄羅斯、中國、北韓⸺帶來的威脅升高，商人性格的美國總統川普，卻又難以可靠，日本高市政府內部傳出擁核聲音。前防衛大臣、自民黨安保調查會長小野寺五典，也於21日的NHK節目訪問強調，作為基本國策「非核三原則」，到了須討論的地步。

日本首相高市早苗。11月她在國會答詢時，不願承諾會維持「非核三原則」。（圖／翻攝自X平台 @XHNews）

須討論「非核三原則」

小野寺於訪談中稱，隨著日本持續依賴美國的「核保護傘」作為威懾，國家長期的「非核三原則」也必須加以討論。《日本時報》直言，小野寺這番話是非核政策即將更動的最新訊號。

小野寺表示，雖然政府仍遵守「非核三原則」，但「問題是往後如何應用」。他說道：「日本處於美國的核保護傘之下，這基本意味著美國承諾會協防日本，甚至會為此動用核武器。因此忽視核問題，未對此予以思考，就我來看，實在是政治上的不負責任。從這點來說，我認為這是應當討論的議題。」

所謂的「非核三原則」，是日本的基本核政策，意指「不擁有、不生產、不引進」核武。但日前高市的資深安保幕僚稱，他認為日本應擁有自己的核武器。

不過，美方於20日對日本擁核的構想，澆了一盆冷水，婉轉提醒日方應堅守非核立場。美國國務院回應稱，日本是「核不擴散的全球領袖，以及美國的重要夥伴」，並重申日本等盟國仍受到美國核嚇阻力的保護。

高市未承諾「非核三原則」

日本對美國的核保護的承諾，顯然半信半疑。11月高市接受國會質詢，對於是否維持「非核三原則」，即採取迴避態度。

高市當時答稱，年底政府開始修改重大國安文件，「還沒有到由我來說明具體內容的階段」。

《日本時報》指出，高市未明確背書「非核三原則」，實在值得關注。因為高市曾於她2024年所著的《國力研究》批評，「如果我們期待美方提供延伸性核阻力」，那麼不允許核武器進入日本就顯得「很不現實」。高市在書中稱她很憂心「非核三原則會成為我們（日本）面對極端危機時的阻礙」。

12日於美國防長通話的日本防相小泉進次郎。對於「非核三原則」的修改，小泉於19日的記者會上稱:「不排除任何選項」。（圖／翻攝自Threads @shinjirokoiz）

小泉：未排除任何選項

高市政府可能改動「非核三原則」的消息傳得沸沸揚揚，防衛大臣小泉進次郎也於19日的記者會上被問及。小泉對此再次強調，「非核三原則」是政策的基本方針，但又話鋒一轉，稱「不排除任何選項」。

小泉說道：「為了守護日本人民的生命與安穩生活，當然我們的討論不排除任何選項。」

自民黨過往就曾尋求修改「非核三原則」，比如2011年的「2.5非核原則」提案，就更為正式地允許帶有核武器的美軍船艦停靠日本港口。

話雖如此，想說服日本公眾支持修改，恐怕是一大挑戰。據時事通信社本月初所做的民調，46.6%民眾主張維持現有的原則， 遠高於支持修改的28.2%比例。

