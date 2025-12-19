日本「首都直下型地震」最新災損預測：死亡1.8萬人 「火」成第一殺手
[Newtalk新聞] 日本政府專家小組19日發布最新報告，重新評估首都正下方發生強震時可能造成的災害規模。據《朝日新聞》報導，報告指出，在最壞情境下，若發生規模7級以上地震，恐導致約1.8萬人死亡，約40萬棟建築物完全倒塌或遭火焚，對首都核心功能造成嚴重衝擊。
內閣府表示，將在本財政年度結束前制定基本應對方案，納入新的減災目標與中長期政策方向。
報告並回顧2013年公布的前次估算，當時推算死亡人數約2.3萬人、全毀或燒毀建築約61萬棟。在相同條件下重新計算後，最新評估顯示死亡人數降至1.5萬人（減少約三成），建築物損失約35.6萬棟（減少約四成），主要歸因於近年抗震、防火措施的推進。不過，政府原訂在2024財年末將建築損失「大致減半」的減災目標，並未實現。
專家小組指出，若規模7.3級地震直接發生在市中心南部下方，最大震度恐達7級，破壞最為嚴重。尤其在乾燥的冬季夜間、風速每秒8公尺的情況下，死傷將達高峰，約七成的人員傷亡與建築損毀來自火災。報告分析，高齡化導致更多民眾長時間待在家中，加上人口持續集中於都市，是火災與倒塌致死比例居高不下的原因之一。
儘管如此，抗震建設仍取得一定成果。住宅耐震化率已由2008年的79%提升至2011年的90%，木造建築密集、地震時極易受損的高風險區域面積，較過去減少約82%。因此，整體死亡與損失規模較前次評估有所下修。
不過，報告也坦言，近年大量興建的高層住宅（多集中於臨海地區）尚缺乏重大災損案例，難以量化，未納入此次估算。
在經濟層面，專家推估總損失約83兆日圓，其中房屋與企業設施損失約45兆日圓，因大規模停電、供應鏈中斷導致生產與服務縮減的間接損失約38兆日圓。此外，報告也警告，無現金支付中斷、社群媒體謠言擴散，恐在災後引發社會不安。
為研擬中長期對策，專家小組亦試算類似1923年關東大地震的規模8級情境。最壞情況下，死亡人數恐再升至2.3萬人，全毀或燒毀建築約41.4萬棟，災情將更為嚴峻。
專家小組主席、野村綜合研究所顧問增田博也在記者會上強調，僅靠基礎建設為主的公共援助，難以承擔如此龐大的損失，未來必須進一步強化自助與互助。災害管理大臣赤松次郎則表示，政府將嚴肅看待報告內容，並反映於後續政策規劃中。
報告呼籲，首都直下地震並非遙遠假設，關東地區屬板塊交會帶，規模7級地震可能發生於任何位置。唯有政府、企業與民眾共同準備、降低脆弱性，才能在國家級災害來臨時，最大限度減少人命與社會損失。
