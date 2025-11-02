日本「鳴子峽」逢賞楓季 熊害聲明擋不住人潮

放眼望去，山谷中的楓樹已經開始轉紅，聚集了不少賞楓的遊客前往觀賞。日本宮城縣的「鳴子峽」是東北地區欣賞楓葉的最佳景點之一，每年秋季都有不少遊客與外籍觀光客，前往觀賞楓葉。

由於當地大崎市曾有不少民眾多次看到熊出沒，讓地方政府緊急在10月28日發布「熊出沒緊急聲明」，並且在賞楓步道的出入口，張貼用日文、英文、中文和韓文的圖案警示牌，提醒遊客注意安全，但依舊擋不住賞楓人潮。

菲律賓遊客表示，「我一直很注意熊的蹤影，因為到處都有提醒注意的公告。」

為了防範熊靠近，「鳴子峽」的旅遊紀念品中有販售防熊鈴鐺，今年的銷量比去年增加許多，至今已經賣出20個。

鳴子峽景點設施員工說道，「我們會呼籲大家多人一起行動比較安全，希望大家能多小心一些。」

除了宮城，熊害嚴重的秋田縣因為市區頻傳有熊出沒，原本6日要舉行的東北地區高校「驛站接力賽」賽道原本在街道上，改為在縣立中央公園的田徑場舉行，以費時最短為目標。另外，原本預定參賽的福島縣學法石川高中則是顧慮學生安全，憂心即使在住宿設施附近，也可能遇到熊，因此決定退出比賽。