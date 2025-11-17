日本「1類連鎖餐廳」只限男生？大阪妹來台驚：完全不一樣

生活中心／張尚辰報導

日本連鎖牛丼店受到許多民眾的喜愛，不僅平價還非常美味。（圖／資料照）

近年來，有越來越多國外飲食品牌進駐台灣市場，其中「日本連鎖丼飯」不僅美味還平價，是不少人用餐的選擇之一。一名從日本大阪來台工作的日本部落客分享，在日本時很少進入連鎖牛丼店消費，因為他們的主要消費客群是20至50歲的男性，但是來到台灣後，卻發現近沒有性別限制，可以自由進出消費，不用怕被別人投來異樣的目光，讓她感到非常自在。

日本部落客Erica近日在IG發布Reels，影片中指出，SUKIYA、吉野家、松屋等連鎖牛丼店，在日本當地主打「好吃、便宜、快速」，主要消費客群是20至50歲的男性，雖然後來店家為了擴大消費群體，推出許多針對女性和兒童的餐點，但依然會讓人有「屬於男生一個人吃」的既定印象。

廣告 廣告

Erica說，她在日本只有讀大學時有去吃過，而且還是打工前輩一起帶去的，她自己從沒有去消費過，但是來到台灣以後，發現和日本完全不一樣，入店用餐並沒有受到性別的限制，因此她也開始經常自己去吃SUKIYA，「在我心裡，牛丼店是男生一個人去的地方，女生一個人去要有一點勇氣，可是最近好像沒有那麼嚴重了」。

貼文發出後，不少網友非常驚訝，「日本的松屋真的進去都是男生耶」、「日本對於男女生進什麼店家真的分界好明顯…丼飯、拉麵店幾乎都是男生的天下」、「在台灣吃飯我從來沒有考慮過性別問題耶」、「其實不明白為什麼日本人會有區分什麼性別吃什麼東西，像是大叔喝珍珠奶茶怕別人看到，女生也不敢自己去吃牛丼」。

更多三立新聞網報導

日本飯店見一次性備品隨便拿！網曝台人「1通病」：不能這樣放

日本巨熊中彈「假死」！6旬獵人靠近突遭反撲爆頭

陳耀昌攝護腺癌逝！醫曝「2族群」高風險 出現3症狀要小心

5旬婦吃1藥爆罕病！全身起紅疹「皮一摸就破」 醫示警：死亡率達3成

