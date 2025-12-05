日本 10 月 CPI 年增 3%，白米、雞蛋、住宿費全變貴！

日本物價再度升溫！日本總務省公布 2025 年 10 月全國消費者物價指數（CPI，以 2020=100）總合指數來到 112.8，年增率約 3.0%，比 9 月的 2.9% 略為加快，季調後月增約 0.4%。可以看出日本通膨並未明顯降溫，反而有再度回升的跡象。

這次物價上漲的結構，也與日常生活高度相關。扣除波動較大的生鮮食品後的「核心 CPI」同樣年增 3.0%；再進一步扣除能源的「核心核心 CPI」年增 3.1%，漲幅甚至高於總體 CPI，顯示並非只有油價或原物料，而是民眾每天都會遇到的支出全面墊高。

從細項來看，食品與服務是主要漲價推手。白米、雞蛋、巧克力、飯糰等加工食品，以及咖啡飲品等品項，對 CPI 有明顯拉抬效果，一日三餐幾乎都感受得到。

居住相關方面，房租變化不算最劇烈，但火災、地震等住宅保險費上漲，推高日本家庭固定支出。在交通與通訊部分，自用車任意保險與行動電話資費也都成為通膨來源之一，另外，隨旅遊需求回溫，住宿費上漲同樣帶動教養娛樂類物價。

相較之下，少數項目出現明顯下跌。教育費因政策調整大幅下滑，尤其公立高中學費幾乎被補助「洗掉」，讓教育相關物價年減約 9.6%，在整體通膨環境中為家庭減輕部分負擔。

此外，能源價格雖然年增約 2%，但在政府持續提供電費、瓦斯費補貼下，對 CPI 的實際拉抬力道有限。

（資訊、圖源：日本總務省 2025 年 10 月 CPI 報告）

