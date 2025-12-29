日本 11 月 CPI 維持高檔，核心通膨 3%，民生支出持續承壓

日本總務省公布 2025 年 11 月全國消費者物價指數（CPI，2020=100）。數據顯示，日本通膨水準仍維持在相對高檔，總合指數年增 2.9%，排除生鮮食品後年增 3.0%，再排除生鮮食品與能源後同樣年增 3.0%，反映物價壓力並未明顯緩解。

從結構觀察，11 月通膨並非單一項目推升，而是呈現生活面價格同步上揚的型態。排除生鮮食品後的食料價格年增約 7%，仍是推動通膨的主要來源，米類、巧克力、飯糰、外食壽司、咖啡豆與雞蛋等日常品項持續上漲，對家庭支出形成實質壓力。

能源價格方面，11 月能源類年增約 2.5%，其中電費年增約 4.9%，仍對物價形成支撐；但汽油價格轉為年減約 0.9%，使得能源項目內部出現分化，也成為總合 CPI 年增率較前月小幅回落的原因之一。

另一方面，教育類價格明顯下滑，尤其公立高中授業料降幅較大，對整體 CPI 形成負向貢獻。此類政策性價格調整，為日本物價統計中常見因素，也使得表面通膨走勢與實際生活成本感受出現落差。

整體而言，雖然 11 月總合 CPI 較 10 月略為回落，但核心 CPI 與核心核心 CPI 仍維持在 3% 水準，顯示日本通膨具備一定黏性，並非短期能源價格波動所致。此一趨勢也意味著，企業端成本壓力尚未解除，價格轉嫁至終端消費的情況仍可能持續，後續對民生支出與市場預期形成影響。

（本文資訊、圖源：日本總務省統計局）

