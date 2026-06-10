日本「12式反艦飛彈」進駐南鳥島！打造千公里射程實彈測試靶場

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〔記者羅添斌／台北報導〕日本防衛省近日在小笠原群島的南鳥島正式啟動飛彈防衛部署。日本防衛省於 2026 年 6 月 8 日，首度透過民間貨輪將陸上自衛隊「12式反艦飛彈」的發射車、相關系統設備及中型無人偵察機運抵該島。此舉除驗證遠程離島的飛彈部署與操作能力外，防衛省更計畫將南鳥島打造為可進行射程達 1,000 公里「增程改良型反艦飛彈」的實彈射擊測試場(靶場)，全面強化日本在太平洋一側的防禦與威懾體制。

南鳥島行政區劃屬於東京都小笠原村，為日本國土最東端的離島，島上並無一般居民定居。防衛省表示，本次首度將岸艦飛彈系統移防至此，主要目的是進行前置驗證，確保發射裝置、偵察無人機與通訊通聯系統在孤立離島環境下的實際運作效能。

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隨著陸上自衛隊研發、射程約 200 公里的標準型「12式反艦飛彈」已趨成熟，其最新研發完成、射程高達 1,000 公里的增程改良型(已正式命名為「25式地對艦飛彈」)也已於今年 3 月底提早撥交服役。為因應新型飛彈高達上千公里的長射程演訓需求，防衛省規劃在南鳥島建造專用的飛彈實彈射擊測試場，並預計於 2027 年度正式啟用。由於南鳥島遠離本州本土(距離約 2,000 公里)，在該島周邊海域進行長程巡弋飛彈與反艦飛彈的實彈試射，將可把對民航、航運與民眾生活的干擾降至最低。

軍事專家分析，日本過往的防衛防線主要集中於沖繩、琉球群島等西南島鏈；如今隨著「12式/25式」長程反艦飛彈進駐南鳥島並常態化建立測試靶場，象徵日本正將防衛觸角正式延伸至太平洋深處。未來此處將成為反制與監控周邊國家海軍編隊衝出第一島鏈、進入太平洋的重要戰略前哨。

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