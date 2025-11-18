日本「2檔電影」在中國暫緩上映！鬼滅之刃岌岌可危 反讓中國人慌了

鬼滅之刃無限城篇是否在中國提前下檔引發關注。 圖：鬼滅之刃無限城篇微博

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗在國會上提到，在「台灣有事」的情況下，日本有可能進入存立危機事態，即解禁集體自衛權。這一說法引發中國政府跳腳，呼籲民眾勿去日本，中國近期也將多部日本電影下檔或暫停上映，引發關注，2檔電影被爆出暫緩上映，而在14日在中國上映的鬼滅之刃無限城篇是否受到影響，也讓中國網友議論紛紛。

根據中國媒體《極目新聞》報導，動畫電影《蠟筆小新：灼熱的春日部舞者們》原定12月6日在中國上映，真人版《工作細胞》則原定11月22日上映。兩片的中國發行方人員證實撤檔屬實。

根據共同社報導，引述中國媒體17日所指出原定近期上映的兩部日本電影暫緩上映的消息。中方對日本首相高市早苗在國會答辯中的涉台言論反應激烈，反制措施有可能擴大到娛樂領域。

這兩部影片分別是原定12月6日上映的《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》以及原定本月22日上映的《工作細胞》。據發行方相關人士稱，17日下午接到了「通知」。據稱，新的上映日期尚不清楚。

動畫電影《劇場版鬼滅之刃無限城篇：第一章 猗窩座再襲》剛於14日在中國上映，截至17日累計票房已接近4億元。影院相關人士表示，有關《鬼滅之刃》現階段未收到指示，但網上已出現擔心該片被撤檔的聲音。

