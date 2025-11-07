日本「Hello Kitty展」台灣首站開展倒數 限定專屬可愛迷你透卡即刻入手

【緯來新聞網】首度移師來台展出的「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」將於11/12在新光三越台北信義新天地A11-6F開展。特展會場除了先前釋出的「Hello! Memories」了解從商品設計中誕生的角色-Hello Kitty、「Hello! Evolution」原創影像作品，呈現Hello Kitty誕生至今50年來迷人多變的風情樣貌外，本次將揭露接下來的「Hello! Collaboration」及「Hello! Friends」兩展區獨有的驚喜亮點，讓粉絲不用出國，在台灣就能親身感受Hello Kitty可愛迷人的百變造型及獨特魅力。入場即贈迷你可愛透卡，這可是台灣場才有的特別配色、設計。

廣告 廣告

(Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-展區示意圖。（圖／東京場提供）

踏入展區「Hello! Collaboration-因為能不斷改變樣貌，所以能貼近每一個人-」，可欣賞到從變身系列的始祖「日本各地區限定Kitty」 到初期與其他角色聯名的珍貴周邊商品，帶領大家一同回顧Hello Kitty的聯名歷史。「Hello! Friends -Kitty -無論何時都在你身邊-」特別展出由多位藝術家以「我與Kitty」為主題創作的全新插畫作品！期待能將這些作品與自己的回憶相互交織，一同細細品味。

台灣限定入場禮-「迷你可愛透卡」。（圖／Hello Kitty展提供）

將過往風靡一時的經典商品變身為大型拍照打卡裝置，結合趣味小巧思，讓粉絲拍照合影高喊卡哇伊！官方更精心準備豐富的「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」台灣場首發商品、主題周邊等，日／台版精品應有盡有供喜愛Hello Kitty的粉絲選購珍藏。更多Hello Kitty的獨特魅力等你來特展現場親自體驗。還有還有，精心設計推出拍貼機、三麗鷗明星的可愛姓名貼，更是不可錯過的超Q紀念小物。

Hello Kitty展預購商品長形立鏡。（圖／Hello Kitty展提供）

Hello Kitty展限定會場展品造型玩偶吊鍊。（圖／Hello Kitty展提供）

「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」展覽資訊

日期：2025.11.12 Wed.~2026.01.11 Sun.

地點：新光三越信義新天地A11 6樓

營業時間：平日11:00~21:30 例假日前一天營業至22:00

更多緯來新聞網報導

北影紅毯｜劉品言開最深V「寶寶都現身」！自爆帶球獲特殊待遇

金鐘60／「超人醫生」徐超斌留遺願病逝！楊貴媚率《老少女》見最後一面