日本「K分支」變異多！ 突破性感染恐增加 台灣檢出率逾9成

〔記者林志怡／台北報導〕近期日本流感疫情快速增溫，且各地廣泛流行，專家分析可能與A型H3N2病毒「K分支」有關。衛福部疾管署副署長曾淑慧說，K分支呈現多處基因變異，與疫苗株的基因序列相似度偏低，可能導致本季突破性感染增加，但疫苗對於降低重症與住院風險上仍有明顯效益，我國跨年後疫情可能再度升溫，並在農曆春節前後進入下一波高峰，呼籲民眾儘速接種疫苗。

曾淑慧指出，歐洲疾病預防控制中心(ECDC)基因定序資料顯示，K分支已占歐洲H3N2病毒序列近半數，日本同樣以A型H3N2為主要流行株，我國7月首次檢出A型H3N2病毒K分支後，其在國內H3N2序列中之占比呈快速上升，自今年9月迄今，A型H3N2病毒K分支檢出率已高達92.3%，顯示A型H3N2病毒K分支具有相當的流行潛力。

此外，曾淑慧表示，ECDC最新的病毒抗原性分析報告，A型H3N2病毒K分支呈現多處基因變異，與2025至2026年北半球所使用的H3N2疫苗株在抗原性上存在較大差異，也因為病毒株與疫苗株的基因序列相似度偏低，可能導致本季突破性感染情形增加。

ECDC的風險評估也提到，本季A型H3N2病毒K分支對一般民眾的整體風險為「中度」；對65歲以上長者、慢性疾病患者、孕婦、免疫功能低下者及長照機構住民等高風險族群，健康風險提升為「高度」，但據東亞及歐洲多國的監測資料，目前尚未觀察到感染A型H3N2K分支者的重症或死亡比例有上升趨勢。

曾淑慧說，雖目前國際監測尚未顯示重症比例上升，但隨著疫情規模擴大，預期流感併發重症個案數將同步增加，國際研究顯示，目前使用的H3N2疫苗株雖在「預防感染」方面的保護力可能受到影響，但在「降低重症與住院風險」上仍具明顯效益。

因此，曾淑慧提醒，雖我國秋季流感疫情已在11月初脫離流行期，目前整體處於低點，但隨著天氣變冷，很有可能在跨年後再度升溫，目前預估下一波高峰將會落在農曆春節前後，在A型H3N2病毒K分支傳播持續升溫的情況下，儘速完成流感疫苗接種仍是降低健康風險、預防重症發生並維持醫療量能的關鍵防護措施。

