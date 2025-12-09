日本「Pocky巧克力棒」風味異常600萬盒被召回 食藥署公布：台灣2產品需回收

日本「Pocky巧克力棒」風味異常600萬盒被召回，台灣有2產品需回收。（取自格力高台灣官網）

日本食品工廠江崎格力高（江崎グリコ）昨天公布，部份Pocky巧克力棒因為味道異常，因此自主收回600萬件產品。食藥署今（9）日公布，台灣有4家輸入業者有報驗紀錄，總計2項產品，已通聯輸入業者應配合日本原廠要求回收案內產品。

格力高台灣分公司昨天發出聲明說，因為高度重視消費者的食用品質與權益，基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。該公司指出，台灣受影響批次產品為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，賞味期限（有效期限）：2026.6。

食藥署今天表示，本案為日本業者自主回收，是原料可可豆與香辛料儲存於同一場所，而受香辛料氣味影響原有風味。.經查邊境報驗紀錄，共計4家輸入業者有報驗紀錄，總計2項產品。

食藥署說，第一項為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，有效日期 2026年6月；第二項為「固力果*8袋可可風味棒」，有效日期2026年7月、2026年6月、2026年5月。

食藥署表示，已通聯輸入業者應配合日本原廠要求回收案內產品，民眾若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。依據食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品安全，並於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

