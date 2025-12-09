日本「Pocky巧克力棒」600萬盒遭下架 食藥署公布2產品需回收

食藥署公布，日本知名零食大廠江崎固力果因產品風味異常，須在台灣回收兩款產品。該公司於8日緊急宣布回收旗下巧克力製品，受影響商品包括台灣消費者熟悉的Pocky系列。

日本知名零食大廠江崎固力果因產品風味異常，緊急召回600萬盒。（圖／翻攝江崎固力果網站）

經食藥署查證，台灣進口的受影響產品為「Pocky百奇冬季限定巧克力棒」及「固力果８袋可可風味棒」。前者有效日期為2026年6月，後者有效日期則涵蓋2026年5月、6月及7月。食藥署已通知四家輸入業者配合原廠要求進行回收，民眾若已購買相關產品，可聯繫產品包裝上標示的負責廠商確認。

此次回收事件源於江崎固力果物流倉庫的管理疏失。在倉庫改建工程期間，負責儲存巧克力主要原料的可可豆與香辛料被存放在同一區域，導致香辛料氣味滲透至可可豆中。消費者食用受影響產品時，會嘗到不該出現的香辛料味道，與正常商品風味有明顯差異。

江崎固力果此次主動召回的產品高達20款巧克力製品，總計約600萬件商品。食藥署特別提醒，依據食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理確保食品安全，若發現產品有危害衛生安全之虞，應立即停止製造、加工、販賣並辦理回收，同時通報直轄市或縣（市）主管機關。

