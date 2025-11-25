日本03式防空飛彈射程50公里「僅防禦用」 專家：簡化為「中程飛彈」危言聳聽

日本自行研製的03式中程防空飛彈，配屬陸上自衛隊，最大射程為50公里，由日本三菱電機主導研發，用途為區域防空。取自梅復興臉書



日本防衛大臣小泉進次郎日前宣布將依計畫在距離台灣僅110公里的與那國島部署「03式防空飛彈」，由於其射程50公里，被歸類為「中程防空飛彈」，卻疑似被誤解為對地攻擊的「中程彈道飛彈」，引發中國抗議。軍事專家梅復興指出，03式防空飛彈射程還不到該島與台灣宜蘭距離110公里的一半，因此，梅復興表示，有媒體簡化為「要部署中程飛彈」，實在危言聳聽。軍方智庫副研究員舒孝煌也指出，中國真正要擔心的是12式反艦飛彈，因為基本型射程200公里、增程型遠達1500公里，更能有效遏制中國艦隊通過宮古海峽與西南諸島水域。

「03式防空飛彈」是日本防衛省在1990年代為了取代原本老舊的美製鷹式（Hawk）防空飛彈而自行研發的新一代中距離防空飛彈系統計劃。日本防衛省於1995年正式啓動研發。03式防空飛彈系統研發工作由日本三菱電機為主承包商，飛彈本體交由三菱重工製造，雷達系統則由東芝公司負責。

該新型防空飛彈系統於2003年研發完成，並以日文漢字命名為「03式中距離地對空誘導彈」，即爲「03式中程地對空飛彈」，其最大射程為50公里，實際上用途是區域防空。依據日本防衛省的規劃，中距離的「03式防空飛彈」與日本既有的短程81式地對空飛彈，還有長程愛國者飛彈搭配，成爲「短、中、遠」三段式的防空網。

日本陸上自衛隊新型防空飛彈「「03式防空飛彈」（漢字為『03式中距離地対空誘導弾』發射車，隸屬於高射教導隊。照片作者：Los688/維基百科

日本防衛大臣小泉進次郎於11月23日登上距離台灣最近的日本領土「與那國島」，並宣布將依照規劃部署「03式防空飛彈」，引發中國方面抗議，但事實上，多位軍事專家認為，中國似乎有點反應過度，部分媒體也過度簡化，危言聳聽。

旅美軍事專家梅復興今天在臉書發文指出，「這兩天看到新聞報導稱日本將在距離台灣僅約110公里的與那國島上部署「中程飛彈」。「中程飛彈」！！？？ (MR (B) M！？？) 那老共豈不要抓狂啦！？？不過，直覺認為這實在有點危言聳聽。後來想想，應該指的是這個啦！「03式中距離地對空誘導彈」，梅復興解釋，「03式中距離地對空誘導彈」，（也就是『03式中程防空飛彈』）射程僅50公里左右，還不到該島至台灣距離的一半。東京顯然也只是也是想表示點意思就好了： 展示點決心，不示弱但也無意導致跟北京緊張的事態現階段大幅升級....」

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌也指出，從射程以及功能上來看，日本「03式防空飛彈」性能介於美製愛國者2型飛彈與愛國者3型飛彈之間，純粹是防禦與那國島本身的空域安全，並不是攻擊性武器。舒孝煌說。若中國要抗議「03式防空飛彈」，倒不如是擔心日本部署12式反艦飛彈的射程更遠，標準型200公里，增程型射程從900公里到最大射程達到1500公里，更能遏制中國艦隊進出宮古海峽與台灣東部之間的水域。

2025年11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎視察與那國島的陸上自衛隊基地，並和與那國町町長上地常夫舉行會談。Kyodo/路透社

舒孝煌指出，就地緣上面來說，因為與那國島跟台灣因為距離這麼近，尤其是對中共而言，假設要在台灣東部地區執行各種封鎖任務等，可能影響到這個區域的穩定，影響到周邊海空域的安全，可能影響到日本的航行的安全，日本也許會藉此來執行他必要的防衛任務。

舒孝煌舉例，在包括與那國島等西南諸島遭遇中國方面艦隊與戰機的海空威脅時，日方可能以防空飛彈，或反艦飛彈來進行自我防衛的動作的話，當然對中共來說會有影響。

另外，從台灣的角度來看，舒孝煌認為，可能很多人以為東部是一個真空地帶，「中共只要從台灣的東部進攻就完蛋了」。但是實際上，若仔細看地圖，台灣東部整個就是靠東北方就是遍布的日本西南諸島的島嶼；另一方面，美國又可以濱海作戰團遠征繼續作戰，美軍且在日本驗證過。加上日本自己也要部署飛彈系統防護，那表示說在宮古海峽此區域，這些島嶼都可以綿密的部署防空與反艦飛彈。

日本防衛省統合幕僚監部2025.11.25公布疑似一架中國無人機穿越與那國島與台灣之間的空域，航跡顯示由北向南飛行後並折返。日方並派戰鬥機緊急起飛前往應對。日本防衛省網站

舒孝煌進一步指出，在台灣南邊的巴士海峽，美國也在美菲「肩並肩演習」等聯合操演中也嘗試在此地部署陸戰隊的這個冰海真建立，或者是陸軍的堤豐飛彈系統，這表示說這個南北這兩大海峽，其實都很容易從陸基上面對中國艦隊與戰機進行海空封鎖。美軍不必動用到航空母艦，不用派轟炸機過來，美軍靠陸基部署的火力，就可以直接封鎖這兩大區域，這會對解放軍造成非常大的困難。

舒孝煌也指出，這也就顯示，中國若想要在台灣東面的宮古海峽或是南面的巴士海峽執行執行軍事行動，那中國到底是只針對台灣，還是可能會與駐防於菲律賓基地的美軍為敵，或者是在日本與日本自衛隊為敵，對於中國就是個難題。

舒孝煌進一步分析，因為中國可能在宮古海峽執行軍事任務，或多或少可能會影響到日本，此時日本可能會以所謂的「台灣有事，就是日本有事」為由來執行必須進行的自衛行為，可能會妨礙到中共解放軍在此處對台的作戰行動，特別是在與那國島這個區域。而與那國島的西側就是宜蘭，然後再往南一點就是花蓮，所以離台灣的軍事基地其實都相當近，因此台日之間的地緣關係上是非常接近的。

舒孝煌強調，儘管台灣與日本官方雙方並沒有正式的往來互動關係，包括軍事上並沒有正式的互動，但是，畢竟台日地緣上面是蠻接近的，所以中共解放軍在包括與那國島、宮古海峽這一帶執行任務，可能就不是那麼輕鬆，中共可能就要考慮到比較複雜的地緣正正與周邊區域政治關係。

