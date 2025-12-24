日本1制度變動！矢板明夫：承認台灣不是中國

政治中心／李汶臻報導

日本自2025年5月起實施修正後的戶籍法，承認台灣人可在戶籍的國籍欄上，登記「台灣」二字，而非「中國」。而推動這項制度改變的幕後推手正是身為「台灣女婿」的日本參議員瀧波宏文（滝波宏文）。對此，資深媒體人矢板明夫就在臉書發文點出一大關鍵，表示日本戶籍表記的改正，不只是簡單的行政調整，更是承認「台灣不是中國」的具體展現之一。

日前有關南韓電子入境卡把台灣歸類為「CHINA」的爭議延燒多時。南韓政府自2025年2月起推出電子入境申請制，允許台灣遊客入境當地不再需要填寫紙本入境卡。豈料，國家欄位竟把我國列成「中國（台灣）」、標示為「CHINA（TAIWAN）」，引發國人反彈。相較之下，日本則是對台灣展現出極大善意，過去台灣人只能在日本戶籍欄中標示「中國」，而日本在今年5月正式修訂《戶籍法施行規則》，讓台灣出身者戶籍的「國籍・地域」欄中，終於可直接標示為「台灣」，消息在台日兩國引發轟動。

日本前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文是推動修法的關鍵人物。（圖／翻攝自臉書@たきなみ（滝波）宏文）





值得一提的是，日本前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文是推動修法的關鍵人物。除政壇履歷受矚目外，他的「台灣女婿」身分也引發外界熱議。資深媒體人矢板明夫24日談及此事，指出瀧波宏文的妻子來自台灣，兩人2002年結婚並歸化日本，但太太在日本戶籍上的出生地卻被標示為「中國台灣省」，這讓他意識到制度中的一行文字，攸關身分認同、尊嚴與情感。

「台灣女婿」瀧波宏文推動修法，日本戶籍「國籍欄」正名台灣。（圖／翻攝自臉書@たきなみ（滝波）宏文）





這條修法之路走了近兩年，瀧波宏文的太太已在今年完成戶籍出生地更正，已經從「中國台灣省台北市」改為「台灣台北市」。矢板明夫表示，這次戶籍表記的改正，不只是行政調整，而是日本在制度層級，清楚承認「台灣不是中國」的具體展現。

據了解，瀧波宏文是「日華議員懇談會（簡稱：日華懇）」戶籍問題專案小組（PT）主席。該專案小組在2022年11月設立，長期以來推動讓來台歸化者可以不再被標註為「中國」，而是改記為「台灣」。日本法務省已於2025年5月起承認台灣人可在戶籍的國籍欄上，登記「台灣」二字，而非「中國」。

原文出處：南韓標台灣CHINA「日本1變動」超反差！矢板明夫：承認台灣不是中國

