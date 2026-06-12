日本1地外國觀光客「台灣人稱霸」 驚人數據曝

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台灣人喜歡去日本玩，除了東京、大阪等熱門城市外，也逐漸將旅遊版圖擴展至城市及周邊地區。根據日本觀光廳統計，今年1至3月岡山縣外國旅客住宿人次下滑，而台灣旅客穩居冠軍，占整體5成以上。

根據日媒報導，日本觀光廳針對全國飯店及旅館住宿設施進行調查，並公布最新數據，其中岡山縣的統計結果顯示，今年1至3月期間，外國旅客累計住宿人次為13萬3250人次，較去年同期（14萬2470人）減少9220人次。

統計資料顯示，在客房數20間以上的住宿設施中，台灣旅客住宿人次達6萬9220人，占整體外國旅客的56.7％，不僅穩居第一，更遠高於其他國家與地區的旅客，持續成為岡山主要的旅遊客源。

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岡山縣觀光課分析，外國旅客住宿人次較去年同期下滑，部分原因可能與大陸政府出境旅遊政策調整有關，加上上海線停飛，影響陸客赴岡山旅遊意願，使整體外國旅客數受到影響。

岡山擁有後樂園、倉敷美觀地區等知名景點，並可串聯瀨戶內海、廣島及香川等周邊地區旅遊，因此深受台灣旅客喜愛。隨著赴日旅遊型態逐漸從東京、大阪等大城市擴展至地方城市，也帶動岡山觀光熱度持續升溫。

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