日本1超夯飲品進軍台灣 價格甜翻！網嗨：不拿會後悔

「京都檸檬水」在台灣便利商店也買得到了。（圖／翻攝自suntory官網）





日本瓶裝飲料五花八門，其中一款「京都檸檬水」是許多台灣人的最愛，每次出國都要喝上好幾罐，甚至裝進行李箱帶回家，近日有網友在逛便利商店時發現，萊爾富竟然進了這款檸檬水，且定睛一看價格只要39元，直呼「看到不拿會後悔！」

一名網友在逛萊爾富時發現，業者竟然有賣「京都檸檬水」，而這款檸檬水也是許多台灣人的心頭好，原PO形容喝起來清爽、不死甜、帶點檸檬皮香氣，在夏天飲用真的超解渴，且定睛一看價格，一瓶現在特價39元，讓原PO當場扛了一箱回家，直呼「看到不拿會後悔」。

廣告 廣告

根據官網品牌介紹，京都檸檬水容量525ml，建議售價為200日圓（約新台幣40元），台灣電商平台雖早有販售，但價格約落在59元至70元不等，這次萊爾富的特價價格，基本上跟在日本購買一樣，讓網友相當興奮，「台灣這價格太扯了吧，跟日本超商差沒多少」「日本進口的飲料零食比日本超市賣的還便宜，超佛」，不過據悉這檔特價只到1月20日。

另有一款台灣人、追星人超愛的護眼神物「速功藍莓」，現在也能輕鬆購入，全家便利商店7日宣布，即日起販售速功藍莓，且至2月3日有嚐鮮價，一包只要69元，消息一出讓追星族好興奮，直呼實在是太方便了，「我好需要啊！」「這是我看演唱會前必吃的神器」「用眼者很需要」。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

飲料店老闆試算「最低時薪196」 嘆：營業額都不夠

她忘帶鑰匙「1招」請陌生人外送到府！超展開情節曝

獻花悼念混入一袋「品牌飲料」惹議 UG尚未回應

