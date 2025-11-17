日本1類連鎖餐廳「只有男生會去」 大阪妹看台灣門市驚訝

日本連鎖牛丼店以快速、便宜、適合1人用餐著稱，一名從日本大阪來台工作的日本部落客Erica表示，在日本女性很少會單獨光顧牛丼店，因在日本主要客群為男性，但來到台灣後，發現台灣的門市不受性別限制，讓她自在地一個人進店用餐，不受性別限制，也不會被投以異樣眼光，讚台灣的用餐環境舒適，貼文引發許多網友討論。

Erica近日於Instagram發文指出，日本連鎖牛丼品牌如SUKIYA、吉野家、松屋等，在日本被視為「快速、便宜、美味」的代名詞，主要顧客群為20至50歲男性，主打單人進店、快速用餐、迅速離開，業者為了吸引更多女性與家庭客，店家近年也推出針對女性和兒童的餐點選項，增加親和力，但整體氛圍仍給人男性專屬的印象。

Erica表示，在日本念大學只有去過一次牛丼店，還是和學長一起去，直到來台灣，變得很常一個人去SUKIYA用餐，完全沒有壓力，也不會因性別被異樣眼光看待，讓她對台灣的飲食文化留下深刻印象。

影片曝光後，引起許多台灣網友熱烈回應，不少人都感到驚訝，也不解用餐場所為何有男女之分，反讚台灣的用餐環境友善，「原來日本男生比較會吃丼飯店啊，好有趣」、「為什麼在日本會區分性別用餐場所」、「難怪之前去松屋，店內都男生，還有人用眼角餘光看我」。

