日本1類餐廳「只有男客」 她驚訝：台灣完全不同

日本連鎖丼飯店客群主要是男性。（圖／pexels）





台灣有不少日本連鎖丼飯店，例如吉野家、sukiya、松屋等，不過一名在台日人分享，其實在日本，這類牛丼店通常都是男生一個人去吃的店，女生要一個人進去需要一些勇氣，但台灣的牛丼店卻是大家都可以去的地方，也讓她放下成見，覺得一個女生去吃牛丼似乎沒那麼嚴重了，引發網友熱議。

在台灣工作的日本人Erica，日前在社群分享，她在日本從來沒有自己一個人去過吉野家之類的牛丼店，只有大學時期被男性前輩請客時去吃過，因為日本的丼飯店標語主打快速、方便、適合男性一個人快速解決的一餐，近年為了拓展客群，才加入適合兒童及女性的餐點品項。

Erica表示，在她心裡，牛丼店是男生一個人去的地方，女生一個人去要有一點勇氣，可是最近好像沒有那麼嚴重了，因為她發現，在台灣這類丼飯店的客群似乎不只限於男性，而是大家都可以去的地方，所以她最近也常常一個人去連鎖丼飯店吃飯。

貼文引發網友熱議，「台灣好像蠻多情侶家人下課會去吃 ，單獨吃的男女生上班族也有」「台灣的話不管男女生，獨自在外吃飯都很正常哦」「台灣人可能不知道日本的習慣是這樣所以也不會覺得這些店是男生在吃的」「日本的松屋真的進去都是男生耶」「在台灣牛丼店確實男女老幼都會去吃呢」「在台灣男生女生沒有那麼清楚性別和行為界線。」

