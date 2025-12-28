日本10天連假機場大排長龍！台灣成熱門景點

▲日本自12月26日起開始10天新年連假，不少人選擇出國旅遊，東京成田機場出境大廳湧入大量旅客。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本自26日開始為期10天的新年假期，今（28）日是出境人數高峰，預計有5.4萬人出國旅遊，成田機場公司稱，10天內進出旅客人次將達到95.6萬人次，預計1月4日收假日將是旅客返鄉的最高峰。

據日本NHK報導，日本自本月26日到1月4日是新年假期，成田機場公司表示，28日是旅客出境高峰，估計將有5萬4100人出境。成田國際機場的出境大廳一早就擠滿拖著大件行李的家庭旅客，櫃檯前也排起長隊。

廣告 廣告

由於新年假期更容易安排長假，自12月26日至明年1月4日的10天內，預估約有95萬6100人自成田機場出入境，規模與去年沒有太大差異。預期1月4日將是日本民眾返國的高峰。

日本民眾的旅遊目的地，由於中日關係惡化，前往中國的旅客數量下降約30%，台灣、夏威夷和菲律賓宿霧等度假勝地都很受到成田機場出境的日本旅客歡迎。

一名30多歲的日本女遊客與家人一起飛往宿霧，「日本很冷，我想在溫暖的宿霧享受泳池」；一名50多歲的男子與家人則選擇飛往香港，「我很期待這次旅行，這是我們全家第一次出國旅行，我想去主題樂園、吃美食」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

旅日注意！京都伏見稻荷大社驚傳熊出沒 警車到場急拉封鎖線

影／暴風雪襲擊美國東部！逾9000航班大亂 紐約州緊急狀態

日本停用、台灣卻隨處可刷！LINE Pay命運大不同 日媒分析1原因