日本10月通膨加速 高市擬砸20兆日圓救市

根據今天(21日)公布的官方數據，日本10月通貨膨脹年增3%，對於預料即將宣布重大經濟刺激方案的日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)政府來說，是另一個壞消息。

這位日本5年來的第五位首相，預料將推出至少20兆日圓(1,270億美元)的振興方案，包括能源補貼、對家庭和企業減稅在內。

日本10月扣除生鮮食品的核心消費者物價，從9月的2.9%上升至3.0%，表現符合市場預期。



根據這項數據，日本米價比去年同期飆漲了40%，顯示出消費者的痛苦，儘管這項主食的通膨率最近數月已大幅放緩。

廣告 廣告

在今天公布日本10月通膨之前，17日的數據顯示，日本第三季國內生產毛額(GDP)較上季萎縮0.4%，是2024年第一季以來首見。

誓言打擊通膨的高市早苗在一個月前上任，她的前任、日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)因為民眾對物價持續上漲的怒火而下台，上任還不滿1年。

但高市早苗的方案引發了對日本原已龐大的國債攀升的憂心，這推升了政府的公債殖利率至史上新高，以及近來的日圓走貶。

報導指出，身為主張擴大支出的前首相安倍晉三(Shinzo Abe)的追隨者，高市早苗將推遲達成基本預算盈餘目標的時間。

對於大力仰賴外國食品、能源與原料來驅動經濟的日本來說，日圓疲軟也使得進口價格攀升。

第一生命經濟研究所(Dai-ichi Life Research Institute)專家熊野英生(Hideo Kumano)表示，日圓過度貶值恐將進一步推高進口價格，並加劇民眾對通膨的擔憂。這可能對施政和支持率造成負面影響，也提高了日本銀行(BOJ，央行)在12月升息的可能性。(編輯：陳文蔚)