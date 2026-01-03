日本11所國立博物館擬祭「雙重票價」制度 外國客入場恐貴3倍

日本文化廳研擬推動國立博物館與美術館入館費「雙重票價」制度。（圖／翻攝自臉書，文化庁（Agency for Cultural Affairs, Government of Japan））

日本文化廳研擬推動國立博物館與美術館入館費「雙重票價」制度，擬要求各館所屬的獨立行政法人評估，針對訪日外國觀光客收取較高票價。文化廳指出，透過向外國旅客收取合理費用以增加收入，可降低對公費的依賴，促進場館建立更具永續性的營運結構。

《讀賣新聞》報導，目前包括東京國立博物館、國立西洋美術館在內的國立博物館與美術館，營運經費除門票、捐款等自有收入外，仍高度仰賴政府補助。根據日本財務省資料，11所國立博物館與美術館中，去年有8館的營運費補助金占整體收入超過五成，顯示財政結構仍偏向公費支撐。

文化廳表示，博物館與美術館為服務外國旅客，投入多語言解說看板、語音導覽等設施，相關成本逐年增加，導入雙重票價可讓訪日外國人分擔包含多語言服務在內的合理營運費用。由於場館本身大量使用納稅人資金，對外國旅客與一般民眾訂定不同票價，較容易取得社會理解。財務省試算，若實施雙重票價，外國旅客的票價可能為一般票價的2至3倍。

事實上，雙重票價在國際間並非罕見，埃及金字塔、印度泰姬瑪哈陵等知名景點皆已採行，法國羅浮宮也預計明年1月起，對歐盟以外旅客調高入館費。除票價調整外，文化廳也要求各館檢討延長開館時間、增加重點展品展示天數，以提升吸引力並帶動入館人數成長。

