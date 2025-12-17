日本11月中國客今年最少！台灣人請加油，美韓遊客人數大躍進。圖／livedoor.jp

日本觀光局今（17日）公布11月外國旅客數字，受到日本首相高市早苗的台灣有市論，中國遊客在11月的人數來到今年最低點，但也有56萬人，比起去年同期還增長3%。此外，雖然中國客不來，但其他國家旅客人數卻是大躍進，包括美國與韓國遊客。

日本觀光局數據顯示，11月訪日中國客人數為56.2萬人，是今年人數最少的1個月，最高峰的3月一度達66萬人。不過跟去年11月相比，中國客人數還是增長3%。報導提到，應與高市早苗的台灣有事論有關係，因為中國當局呼籲中國民眾不要赴日旅遊和留學。

另一方面，11月總體外國人旅客人數為351.8萬人，比去年同期增長10%。尤其現在正逢楓葉季，歐美、東亞等其他國家的旅客有大幅增加的趨勢，其中美國與韓國旅客，在11月的觀光人數創下史上最多紀錄。

報告也指出，今年1月到11月到日本旅遊的外國旅客人數總數為3906.5萬人，去年總人數為3700萬人，顯示外國人赴日旅遊人數持續增加中。



