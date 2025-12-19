日本11月CPI雖降 但連44個月破2%增升息預期

（中央社東京19日綜合外電報導）官方數據顯示，日本 11月的整體消費者物價指數（CPI）年增率降至2.9%，但仍連續第44個月高於日本央行設定的2%目標，進一步強化市場對日本升息的預期。

相關數據公布之際，日本央行正結束為期兩天的政策會議，市場普遍預期，央行可能將利率調升至1995年以來新高，以利去年提出的貨幣政策正常化進程。

CNBC新聞網報導，扣除生鮮食品價格後的核心CPI（Core CPI）維持與10月相同的3%，符合路透社訪查經濟學家後預估的平均值。

廣告 廣告

進一步扣除食品與能源價格的「核心-核心通膨率」（Core-Core CPI），則由3.1%小幅降至3%。

米價部分，稻米通膨已連續第6個月放緩，降至37.1%。今年5月，日本米價年增曾一度超過1倍，創下50多年來最高漲幅。

CNBC指出，日本央行若升息有助抑制通膨，讓通膨更接近央行目標，然而升息也恐進一步壓抑已顯疲弱的日本經濟。日本經濟今年第3季的萎縮幅度高於先前估計，修正後的數據顯示，日本第3季國內生產毛額（GDP）較先前估計更差，季減0.6%，以年率計算萎縮2.3%。

據報導，日本首相高市早苗17日向商界團體表示，日本必須推動積極的財政支出，而非過度的財政緊縮，以提振經濟成長與稅收。高市是寬鬆貨幣政策的支持者，並曾批評日本央行的升息作法。（編譯：陳亦偉）1141219