日本11黨魁衝刺眾院12天選戰 拜票總距離逾7萬公里等於繞地球1.8圈

高市7日在東京舉行的自民黨造勢中向支持者講話。（美聯社）



日本眾議院選舉8日投開票，在12天的選戰期間，朝野11個政黨黨魁為了爭取選民的支持，奔走全國各地進行拜票。讀賣新聞獨家統計，11人在12天選戰的造勢及遊說總移動距離合計約7萬4544公里，相當於繞地球約1.8圈（繞地球1圈約4萬公里）。

日本讀賣新聞報導，日本首相兼自民黨總裁高市早苗的移動距離約1萬2480公里，在11位黨魁中居冠。她在處理公務之餘，前往北海道、鹿兒島等23個都道府縣的激戰選區輔選。不過，她並未前往自民黨的聯合執政夥伴「日本維新會」的大本營大阪。

在為期12天的選戰期間，高市除了全力奔走全國助選外，也兼顧公務及外交行程。她1月31日接待訪日的英國首相施凱爾（Keir Starmer），並於5日會見台積電董事長魏哲家，確認台積電熊本二廠將從原規劃的成熟製程轉向3奈米先進製程，公務與選務兩頭忙碌。

維新會代表重點走訪近畿

中道改革聯合共同代表野田佳彥的移動距離約5715公里，並曾與出身公明黨的齊藤共同代表一同站上街頭，向選民爭取支持。選戰後期則將活動重心集中在首都圈都市地區。

前大阪府知事、維新會代表吉村洋文以大阪府為根據地，重點走訪近畿地區。選戰尾聲加強在府內膠著選區的輔選力度，總移動距離約3071公里。

國民民主黨代表玉木雄一郎在全國各地奔走，同時將策略重心放在都市主要車站的街頭演說，意在擴大公司員工與無黨派選民的支持。

國民民主黨代表飛遍全國

在小選區推出182名候選人的參政黨，其代表神谷宗幣則奔赴全國各地，為候選人助選。

共產黨委員長田村智子從北海道到沖繩走訪全國各地進行遊說。令和新選組代表山本太郎因病療養一度暫停政治活動，但自本月5日起於選戰後期重新在都市地區站上街頭。

減稅憂國共同代表原口一博專注於家鄉佐賀的選戰活動。日本保守黨代表百田尚樹多則以東京都等大城市為主要活動舞台。社會民主黨黨魁福島瑞穗多次前往沖繩與九州。Team未來代表安野貴則以東京都內主要車站為中心爭取支持。

讀賣新聞指出，本次拜票距離係根據對各政黨的採訪，將各遊說地點以直線方式連結計算得出，未將公務與視察等行程納入統計。

