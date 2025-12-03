日本13歲「最可愛國中生」激似子瑜！IG美照神出全場看呆

娛樂中心／周希雯報導

日本每年都會為不同年齡層正妹舉辦選美活動，2025年「最可愛國中生」11月底在東京落幕，來自鹿兒島縣、年僅13歲的國一少女穗野（ほの），從超過 3.5萬名參賽者中脫穎而出奪冠，成為本年度最可愛國中生。隨著穗野的美照陸續曝光，不少人驚見她竟然神似TWICE台灣成員周子瑜，意外在台灣引發討論。

據悉，日本選美比賽被視為踏入演藝圈的重要踏板，許多正妹學生畢業、甚至還在學就會出道。綜合《Yahoo Japan》等日媒報導，由當地知名雜誌社《modelpress》主辦的「日本最可愛女國中生」選美比賽，從3.5萬名參賽者中選出14位正妹進入11月30日的決賽。經過評審及觀眾票選後，最終由擁有一雙水汪汪大眼睛、氣質清純的國一生穗野奪下冠軍，她除了獲得50萬日圓（約新台幣）獎金，也將在明年登上 2026 TGC Teen 舞台，有機會擔任明年大賽官方形像大使。

與子瑜（右）外型神似的穗野（左），奪下選美冠軍。（圖／翻攝「jc___hono」、「thinkaboutzu」IG）

事實上，穗野在決賽前1天，曾在社群有感而發寫下心聲，「我從小就喜歡在河裡玩耍、騎自行車，享受著大自然環繞的悠閒生活。當然，我從未涉足過演藝圈，在參加比賽之前也從未使用過社群媒體。這也是我第一次拍了這麼多照片和影片。」穗野憶起，這段期間學習舞蹈、唱歌、走台步，沒經驗的她只能不斷複習，「同時也要兼顧學業真的很難，也遇到了很多挑戰。」雖然起初一個粉絲都沒有，但後來意外竟短時間收穫大量關注及鼓勵，也令她相當感激，「明天，我會付出200%的努力，不辜負之前的所有付出。」

對此，當天在頒獎典禮聽到，冠軍得主自己的名字時，穗野起初驚訝捂嘴不敢相信、隨即更忍不住落下眼淚，並表示「能獲得大獎，我既開心又驚訝，感覺像在做夢一樣。」事後穗野在IG也開心寫下，感謝親友們的支持及工作人員，也向決賽對手溫馨喊話，「我們雖然是競爭對手，但為了同一個目標互相支持」，得獎感言獲得許多網友讚賞。





