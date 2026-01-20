日本16高中生收「叫你老師還錢」簡訊 竟是教師為借錢洩個資

日本北海道一所高中有至少16名學生收到「你老師借了錢，希望幫忙轉達叫他還錢」的簡訊；示意圖。（Pixabay／Image by Pexels）

傻眼！日本北海道一所高中有至少16名學生收到「你老師借了錢，希望幫忙轉達叫他還錢」的簡訊，結果竟是教師洩露的個資，校長等人19日在記者會上鞠躬道歉。

據《讀賣新聞》報導，北海道教育委員會昨（19日）表示，位於惠庭市的道立惠庭南高中有1名教師，涉嫌將包含17名學生與4名家長在內共38人的電話號碼等個資外洩給金融業者。校方高層昨日召開記者會道歉。

該名教師去年12月27日向金融業者借錢時，應對方要求提供LINE的聯絡人介面擷圖共7張。孰料，截至1月12日，金融業者陸續向學生發送「你老師借了錢，希望幫忙轉達叫他還錢」的簡訊。

據悉，至少有16名學生收到該則訊息。事件曝光後，在校方的詢問中，該教師解釋：「當時滿腦子只想到返鄉的交通費，照著對方的指示就把資料提供出去了。」校方以保護隱私為由，未公開該名教師的相關資訊。

