日本17地點降「初雪」！ 除沖繩外 低溫都在冰點以下

不只臺灣變冷，日本更是從北海道到九州，全部進入冰天雪地。根據日本氣象廳預報，日本各地4日的最低氣溫，除了沖繩以外，全部都在攝氏零度以下。而且從廣島以北，日本更有17個地點，降下入冬後第一場雪，只是日本氣象廳說，這場雪只會下到中午，接下來各地會變成降雨的天氣。

受冬季型氣壓加強、北陸地區上空強烈寒流影響，日本從廣島以北紛紛出現降雪。（資料圖片／達志影像美聯社）

日本全境進入極寒冰雪天氣，除了沖繩以外，全日本各地最低氣溫均降至攝氏零度以下。從廣島以北共有17個地點迎來入冬後首場雪，積雪量最多的福島縣檜枝岐村達到18公分，岩手縣一關祭畤也積雪14公分。日本氣象廳預報，這場雪將持續到4日中午，之後轉為降雨天氣。專家也分享了在雪地行走的安全小撇步，提醒民眾注意防滑保暖。

寒流南下不僅影響台灣，也讓日本從北海道到九州陷入冰天雪地的狀態。青森機場工作人員正忙著鏟雪，跑道上的除雪車也不停作業，希望積雪不會影響飛機的正常起降。根據氣象資料，截至4日早上6點的3小時內，福島縣檜枝岐村已積雪18公分，岩手縣一關祭畤則有14公分的雪量。

Weathernews氣象預報員山口剛央表示，天氣圖上代表平地降雨會轉為降雪的零下6°C低溫線，預計會持續從日本西部往東部延伸。廣島北部的北廣島市罕見出現風吹雪，白雪紛飛使視線變得模糊，短短1小時內柏油路就被染成一片雪白。長崎雪仙妙見岳也成了銀白世界，岐阜的白川村同樣降下大雪，而愛知縣的名古屋比上個冬天提早了31天迎來降雪。

面對突如其來的寒冷，有民眾表示「好冷」，也有人說「只能靠意志力撐過去」。對於如何在雪地中安全行走，北海道開發技術員富田真未分享了實用建議：戴上毛帽可以像枕頭一樣減少頭部受到的衝擊，背包能增加背部厚度，跌倒時也能減輕傷害。她強調毛帽、背包和手套的三件組合，可有效防止在雪地滑倒時身體受傷。日本氣象廳指出，這場大雪的降雪高峰會在4日中午，之後天氣會稍微回暖，北日本地區也將轉為降雨的天氣型態。道路上已出現「注意結冰」的警示標語，提醒民眾在冰雪天氣行走時要特別小心。

