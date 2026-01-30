日本1995年遊戲說明書開價21萬日圓 因主角由已故藝人飯島愛配音

一些保存狀況良好的老遊戲，往往是收藏家眼中的夢幻逸品。近日，一款於 1995 年推出的超級任天堂橫向捲軸遊戲《魔法大進擊》就因為上架價格驚人，在社群平台上引發討論。

遊戲角落合成 圖／X @kandori_retro；本報資料照片

根據老遊戲收藏家「神取太郎」分享，他發現《魔法大進擊》的說明書竟以 21 萬 7000 日圓的價格上架販售，甚至還能在包裝上清楚看到當年僅售 100 日圓的價格標籤。

廣告 廣告

雖然《魔法大進擊》在上市當年評價褒貶不一，但真正讓其價格年年攀升的關鍵，在於主角公主的配音由已故日本藝人飯島愛擔任。飯島愛是 1990 年代相當具代表性的人物之一，也是少數成功從成人影片產業轉戰主流演藝圈的藝人。

可惜的是，她在宣布引退後一年便因肺炎離世，享年 36 歲。而由於飯島愛的照片與相關評論皆印製於《魔法大進擊》的外盒與說明書中，使得本作多年來逐漸被視為具有高度歷史與紀念價值的收藏品。

對部分玩家而言，這樣的價格或許令人難以置信，不過對熟悉《魔法大進擊》背景的收藏圈來說，更在意的反而是商品的真偽與保存狀況。神取太郎也在貼文引發關注後補充表示，自己其實已經收藏了三套《魔法大進擊》。

【看原文連結】

更多遊戲角落文章