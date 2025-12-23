日本2貓熊將返中國 矢板明夫提台灣「團團、圓圓」揭統戰真相

政治中心／劉宇鈞報導

日本上野動物園的2隻大貓熊將於明年歸還中國，有近7成日本民眾認為，政府沒有必要向中國爭取再度引進。媒體人矢板明夫說，貓熊一旦被清楚標記為政治工具，魅力自然消散；他也說，中國送來台灣的一對貓熊，被命名為團團、圓圓，名字本身就有高度政治訊息，目的並非單純保育或交流，而是統戰象徵。

矢板明夫22日發文表示，上野動物園的貓熊即將於明年1月全數返還中國，日本可能出現「零貓熊」的局面。日本朝日新聞在12月20、21日進行了全國民調，提問「政府是否應該向中國爭取再度引進？」結果顯示，70%的日本民眾認為「沒有這個必要」，只有26%支持交涉。這不只是對貓熊的態度，更是對中國外交的一次冷靜回應，比任何外交評論都更說明核心問題。

矢板明夫提到，貓熊自1972年日中建交以來，一直被塑造成「友好象徵」。但半個世紀過去，日本社會已經看清了一件事：當熊貓被當成外交籌碼、政治獎懲工具時，它的可愛度就會迅速貶值。近來在高市早苗首相發表台灣相關言論後，中國強烈反彈，日中關係轉冷，日本媒體隨即大量報導「貓熊將消失」。這種過於明顯的政治連動，反而讓更多日本人產生反感。

矢板明夫指出，因此，網路上才會出現「不需要貓熊」、「不想被政治操作」、「不想花大錢配合外交表演」的聲音。這並非日本人突然不喜歡貓熊了，而是不願再被情緒勒索。貓熊一旦被清楚標記為「政治工具」，其魅力自然消散。

矢板明夫直言，這樣的結局，其實早有前例。2008年5月胡錦濤訪日，面對被視為最親中的福田康夫內閣，台灣、領土、歷史問題一樣沒有實質進展，最後留下的「成果」，仍只是一對貓熊。當時在產經新聞負責報導該消息的我，寫下「分得出黑白的，只剩下熊貓了」，諷刺的正是這種空轉外交。

「台灣也曾被同樣操作過。」矢板明夫說，中國送來台灣的一對貓熊，被命名為「團團」、「圓圓」，名字本身就帶著高度政治訊息，目的並非單純保育或交流，而是作為統戰的象徵。貓熊被賦予過多政治任務，最後反而讓社會看得更清楚，這不是善意，而是包裝過的「政治工具」。

矢板明夫強調，貓熊的「去魅」，並不是日本或台灣變得冷酷，而是中國自己過度消耗的結果。

