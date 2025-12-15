日本2貓熊將返中 女星：該停止低頭求中國

▲在東京上野動物園的兩隻大貓熊將被送還中國，這也將是50年來日本國內首次迎來「沒有大貓熊」的局面。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在日中關係緊張之際，日本東京都上野動物園證實，園內僅存的兩隻大貓熊「曉曉」（雄性）、「蕾蕾」（雌性），將被送還中國，這也將是50年來日本國內首次迎來「沒有大貓熊」的局面。日本藝人兼時事評論家菲菲（フィフィ）認為是時候停止低頭請求租借了，更直呼「不要把活生生的動物當作外交籌碼。」

針對東京上野動物園的雙胞胎大貓熊曉曉和蕾蕾將於明年1月下旬返還中國一事，菲菲15日在社群平台X（舊稱推特）上發文表示，「中國未來可能會試圖將大貓熊作為外交籌碼，但也差不多該停止低頭說『請再借給我們吧』這種事了。」

她接續指出，「首先，不應該把活生生的動物當作外交籌碼。」並建議：「想看的話，直接去中國看就好。」

菲菲出生於埃及開羅，2歲時跟隨父母移居日本，並在2025年時歸化成為日本人，是一名活躍於日本的藝人與時事評論家，經常對國際和國內的社會議題發表批判性見解。

日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」相關言論後，中國強烈不滿，這一個多月以來，先後祭出旅行勸導令、禁止水產進口等多項反制措施。而曉曉和蕾蕾將在明年2月回到中國，一度有中媒警告，鑑於中日關係，中國可能不再向日本租賃新的大貓熊。

15日時，東京都政府相關人士證實，雖有向中方請求延長期限或租借新的大貓熊，但未獲得積極回應，依照與中方協商的結果，決定將提前約1個月返還。具體日期將由東京都近期正式公布。

日本飼養大貓熊始於1972年，當時以日中邦交正常化為契機，中國贈送了「康康」和「蘭蘭」，開始在上野動物園飼養。若將曉曉和蕾蕾送還，將是日本50年以來首次迎來「沒有大貓熊」的局面。

