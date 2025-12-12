日本2025年度代表漢字「熊」 反映熊害造成死傷問題嚴重

日本今年熊襲人事件頻傳，今（12）日由日本漢字能力檢定協會公布2025年度代表字就是「熊」，顯見熊害對日本影響甚大。（示意圖／Pixabay）

日本漢字能力檢定協會今（12）日公布年度代表漢字，2025年度漢字就是「熊」；年度代表字出爐後，今日下午由京都清水寺貫主（住持）森清範親筆在巨型和紙上，寫下大大的「熊」字。協會指出，今年共有近19萬人投票，其中「熊」以23346票居首，也反映出熊害問題已影響全國民眾生活。

綜合日媒報導，今日由日本漢字能力檢定協會公布2025年度代表字就是「熊」，顯見熊害對於日本影響甚大。今年日本各地頻傳熊出沒與攻擊人的事件，造成傷亡創下歷史新高，多地甚至因此暫停活動、學校停課，引發民眾恐慌。

而政府也因應推出「熊害對策方案」，並推動修法，讓地方政府能在緊急情況下採取捕捉或射殺措施，引發各界討論。此外，和歌山白濱町的動物園將4隻大熊貓（熊貓）返還中國，也成為「熊」獲選的原因之一。

協會透露，今年年度代表漢字票選中，「米」字僅以180票之差位居第二，主要是日本今年因物價高漲、備蓄米政策引發話題；第三名則是「高」，得到18300票，象徵日本物價上漲、股市高點，以及10月誕生日本史上第一位女性首相「高市早苗」，皆讓「高」獲得許多民眾投票。前20名分別是，熊、米、高、脈、萬、變、博、女、新、初、暑、樂、政、金、大、稅、働、愛、幸、國。

自1995年起，日本每年固定公布「年度代表漢字」，今年邁入30週年，依舊透過明信片與網路投票，選出最具代表性的年度漢字。

