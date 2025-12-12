日本2025年度漢字出爐！熊出沒惱人 「熊」字拔頭籌奪冠

代表日本時局的「年度漢字」，今天在京都清水寺公佈，2025年由「熊」字當選，顯示日本社會因「熊出沒」損害頻傳，對生活及經濟造成明顯影響。

日本2025年度漢字「熊」。（圖／翻攝NNN）

綜合日媒報導，根據日本漢字能力檢定協會表示，民眾透過明信片與網路等方式投票，總投票18萬9122票，最終「熊」字以2萬3346票，奪得第一名。年度漢字公布後，隨即由京都清水寺住持森清範揮毫，將「熊」寫在巨大和紙上，象徵今年的時局。

至於第二名的漢字是「米」，奪得2萬3166票，僅以微幅差距輸給「熊」字，報導指出，顯示日本近期米價高漲、備蓄米釋出，以及美國川普（Donald Trump）政府上任及關稅問題，使「米」成為國內外焦點。

廣告 廣告

至於第三名漢字是「高」，奪得1萬8300票，報導表示，日本首相高市早苗上台，以及物價及米價上漲、金價和日經指數走高、氣溫屢創新高等，都與「高」字相關，議題熱度居高不下。

「年度漢字」由日本漢字能力檢定協會自1995年起舉辦，今年已邁入第30屆，這項選拔每年從全日本募集一個漢字，以表達一年時局，並於每年12月12日「漢字日」公布。至於去年的漢字為「金」，顯示日本在巴黎奧運奪金與政治獻金等問題。

延伸閱讀

MLB/今年幾乎都在3A和李灝宇當隊友 他離開老虎獲大聯盟約

MLB/教士終結者轉戰改當勇士 簽3年約1%薪水捐出做善事

MLB/王建民現身冬季會議 美日記者驚喜喊：洋基19勝王牌