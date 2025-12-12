日本2025年度漢字出爐 「熊」出沒驚嚇程度勝米價

日本一年一度象徵社會氛圍的「年度漢字」12 日揭曉，2025 年度由「熊」奪下首位，今年是活動自 1995 年創辦以來的第 30 週年，「熊」字也是首次入選，也凸顯了今年日本各地熊出沒事件對社會所引發的緊張情勢。

綜合《共同社》以及《朝日新聞》報導，日本漢字能力檢定協會12日宣布，「熊」字當選最能反映今年世態民情的年度漢字，並由京都清水寺住持森清范在長 1.5 公尺、寬 1.3 公尺的巨幅和紙上正式揮毫。

報導指出，日本漢字能力檢定協會透過明信片及網際網路向全國徵求票選，並從中選出得票最多的一字，最後年度漢字由「熊」字以2萬3346票居冠而出線，理由是各地接連有熊出沒並造成了損失，以及熊貓將被送回中國的相關話題。

反映首位女首相「高」字排第三

第 2 名則為反映稻米價格飆升以及美國總統川普就任等相關話題的「米」共獲得2萬3166票，理由是稻米價格飆升與美國川普總統就任等相關話題(日文美國漢字稱「米国」)，值得注意的是，「熊」與「米」的票數差距僅 180 票。

另外，第3名為「高」獲得1萬8300票，多因高市早苗出任首相及物價高漲。

日本「年度漢字」自1995年啟動以來，今年屆滿30週年，而「熊」也是首次獲選。

去年日本因巴黎奧運會和殘奧會上奪得金牌以及政治黑金問題等，由「金」字當選年度漢字。