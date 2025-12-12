日本2025年度漢字是「熊」熊害頻傳 民眾有感

日本年度漢字票選，今（12日）正式揭曉。（示意圖／Pexels）





日本年度漢字票選，12日正式揭曉，由「熊」字獲選，這也是「熊」字首度登上日本年度漢字，反映今年日本熊害災情惡化，幾乎人人有感。至於分居第二、第三名的，則是「米」與「高」，也顯示日本民眾今年不只面臨熊害威脅，還飽受米荒與高物價之苦。

一筆一畫充滿氣勢，日本京都清水寺住持森清範，親筆揮毫寫下2025年日本年度漢字，答案正式揭曉，就是「熊」。

日本京都清水寺住持森清範：「今天親眼看到，最後選出的漢字是熊，回顧這一年，媒體大量報導熊出沒相關事件，熊確實在大家心中留下非常強烈的印象。」

廣告 廣告

「熊」字首度登上年度漢字，並非偶然。進入12月，原本應該冬眠的熊卻頻頻闖入人類生活圈，不只出現在秋田高速公路，還在秋田市區徘徊，儼然成為「進入都市的人類依存型熊」，讓民眾聞熊色變。

日本民眾：「熊的新聞真的很多，所以我想選熊吧，只剩下對熊有印象了，牠們出現的次數多到讓人驚訝。」

年度漢字揭曉後，不少網友直呼果然猜中，甚至開玩笑說應該把「熊」加進十二生肖，還有人笑稱「明年可能還是熊」，甚至有人表示，如果「熊」這個字包含小熊維尼的話就能接受，被解讀暗指中國國家主席習近平。

而與「熊」僅差180票、排名第二的則是「米」。2025年1月起，日本接連爆發米荒，缺米、欠米、貴米問題不斷，甚至讓時任農林水產大臣江藤拓下台。

日本民眾：「是米，不是發生了很多關於米的風波嗎？像是米價上漲等等，真的發生了很多事。」

第三名的「高」，則反映高物價、高生活成本壓力，不過也有人解讀，「高」字同時象徵日本破天荒選出首位女首相，新人、新政、新魄力，帶來一線希望。

從「熊」、「米」到「高」，2025年日本年度漢字寫盡民眾這一年的辛苦現實，不只吃貴米，還要擔心人身安全，但也有不少人期待，新政治氣象能為2026年帶來不同的新開始。

更多東森新聞報導

快訊／大麻概念股飆漲！ 原因曝光

性侵殺害女大生！ 田納西「恐怖人魔」關了37年終於處決

獨家／日本青森又地震！台遊客遇「新幹線停駛」警報大響

