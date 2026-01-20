日本2025年旅客數破4千萬創新高 中國客12月大減45%

（中央社記者戴雅真東京20日專電）日本國土交通大臣金子恭之今天召開記者會表示，2025年訪日外國旅客人數估計達到4270萬人次，超過2024年的3687萬人次，再創歷史新高。其中，中國旅客2025年12月入境人數較前年同月減少約45%，是2022年1月以來首次下降。

日本經濟新聞、NHK報導，2025年訪日旅客的整體消費金額預計約為9.5兆日圓（約新台幣1.9兆元），也超越2024年創下歷史新高的8兆1257億日圓。

根據NHK報導，另一方面，去年12月來自中國的旅客人數，比前年同月相比減少45％，是自2022年1月以來首次出現下降。這是受到所謂「台灣有事」相關議題影響。中國政府對日本首相高市早苗在國會的答詢內容表示反彈，呼籲民眾避免前往日本旅行，被認為是主要原因。

考慮到下個月將迎來農曆新年，金子表示，「會持續密切關注情勢，也必須努力讓來自中國的旅客能夠儘早回流。」

日本政府積極推動觀光旅遊始於2003年小泉純一郎政府時期，2012年的第二次安倍晉三政府也把號召觀光列為成長戰略。金子表示，「（入境旅客人數）史上首次突破4000萬人次，是一項重大成果。」

訪日旅客人數在2013年突破1000萬人次、2016年達到2000萬人次、2018年突破3000萬人次，成長速度相當快。雖然2020年起曾因疫情大幅下滑，但疫情趨緩後，2023年起便迅速回升。

入境旅客的國家與地區結構也出現變化。2013至2018年間，中國、韓國、台灣、香港旅客的增幅最明顯；2018年以後，來自歐洲、北美與澳洲等地的旅客人數明顯成長。

由於來自較遙遠地區的旅客，停留時間相對較長，且傾向在日本各處旅遊，日本政府於是積極推動招攬歐美旅客，加上日圓持續貶值，也促使日本在2025年達成訪日旅客人數突破4000萬人次的里程碑。

從消費金額來看，訪日旅客的重要性也日益提高。依據內閣府公布的國內生產毛額（GDP），目前名目家計消費每年約350兆日圓，也就是說，外國旅客消費的9.5兆日圓，等同日本家庭每年消費約3%。

若與出口額比較，訪日旅客帶來的消費額僅次於汽車產品，已經成為日本重要的外匯收入來源。

然而不確定因素也正在浮現。日本政府設定目標為2030年達到6000萬旅客人次、消費額15兆日圓。但因為日中關係緊張，中國與香港旅客人數出現下滑。

日本旅行社龍頭JTB預測，2026年訪日旅客人數將比2025年減少2.8%，降至4140萬人。

不過，如果能吸引消費單價較高的旅客，即使人數較少，也能創造可觀的經濟效果。日本政府設定2030年達成的旅客人均消費為25萬日圓，截至2025年7至9月為22萬日圓，仍有進步空間。

此外，目前在京都、鎌倉等知名觀光景點，觀光公害日益嚴重，若要吸引更多旅客、實現6000萬人次目標，解決過度觀光問題成為日本必須面對的課題。（編輯：謝怡璇）1150120