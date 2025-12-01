日本2025年最新流行用語 最大獎都與高市早苗有關

日本內閣總理大臣高市早苗人氣很旺，上任才1個多月就囊獲兩個最熱門的流行用語 圖：翻攝自高市早苗的X

[Newtalk新聞] 2025年T&D保險集團今（1）日稍早揭曉「新語・流行語大賞」。得到最大獎的兩個辭都與剛上任日本內閣總理大臣1個多月的高市早苗有關。

《日本經濟新聞》報導，評選自現代術語基礎知識的「新語・流行語大賞」旨在表彰反映當前社會氛圍並在今年流行的短語。獲獎者包括自民黨總裁選舉後立即發表講話的高市早苗首相，她當時說：「我會工作、工作、工作、工作，我會繼續工作」，以及「女首相」。

其他進入前十名的詞彙還包括「川普關稅」、「老米」、「戰爭結束80週年/昭和時代100週年」以及「老牌媒體」。

「エッホエッホ」（嗬嗬嗬）一詞在社群媒體短片中迅速走紅，日前一張小貓頭鷹瘋狂奔跑的照片配上了這個短語，使其廣為流傳，成為形容需要快速行動的常用語。

電影《國寶》在日本本土票房創下真人電影票房紀錄，其觀影人數也透過口碑傳播穩定成長，「國寶（觀看）」也躋身前十名。此外，由於熊出沒和攻擊事件頻發，「緊急持槍狩獵/熊害」也出現在了榜單上。

