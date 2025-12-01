日本2025年流行語大賞：高市早苗的「工作x5」

日本首相高市早苗，當選自民黨總裁時，所發表的「工作五連發」講話，獲得2025年日本社會年度流行語大賞。

歲末年終，日本照例舉行今年的「流行語大賞」。今年的流行語年度大賞，由日本第一位女首相高市早苗所說的「工作、工作、工作、工作、工作」奪得。（葉柏毅報導）

日本媒體報導，高市早苗今年10月4日，當選日本自民黨總裁之後，對黨籍議員們演說時表示，她要努力「工作、工作、工作、工作、工作」，這句話立刻引爆日本社會話題。

而她連講五次，近乎吶喊式的「工作」，得到今年的日本社會流行語大賞，高市1日也親自出度頒獎典禮，她表示，非常高興，也很榮幸，自己講的話，能夠得到「年度大賞」。

高市說，她當初是真的想要強調自己將全心投入工作，才會把工作連講了五次；至於為什麼要講五次，而不是三次或六次，高市則笑著說，那是因為當天氣氛烘托，所以一時激動，才會連講五次工作。但她解釋說，她只會要求自己努力工作，為國家、為民眾做出貢獻，絕對沒有鼓勵國民過勞的意思，希望大家不要誤會。