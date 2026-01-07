日本2025年車禍死亡人數降至史上最低 政府高層仍不滿：很遺憾未能實現目標

雖然日前日本群馬縣才發生67輛車追撞、2人死亡的嚴重車禍，但相較於台灣仍偏高的車禍死亡人數，根據最新的統計數據顯示，日本2025年全年的車禍死亡人數，已降至2547人，是有統計數據以來的最低值。不過，政府高層仍對此表示不滿，未能實現計畫目標。

史上最低車禍死亡

《日本經濟新聞》報導，根據日本警察廳1月6日公佈的統計數據顯示，2025年日本全國交通事故死亡人數為2547人，較前一年減少116人、死亡人數下降4.4%，創下1948年有交通事故統計以來的新低。

其中，去年65歲以上老年人車禍死亡人數為1423人，佔總數的55.9%。此外，日本去年全年的交通事故發生件數，為28萬7236件，較前一年減少3659件，2025年全年的交通事故受傷人數為33萬8294人，較前一年減少6101人。

若從2025年日本各都、道、府、縣的數據來看，單一行政區交通事故死亡人數最多的地方是神奈川縣，為139人，其後依次為東京都134人、北海道129人，最少的是鳥取縣和島根縣，均為17人。但若按每10萬人計算的死亡人數中，滋賀縣的死亡比率最高，為3.85人。

分析指出，日本的交通事故死亡人數在1970年達到最高值，當年車禍死亡人數為1萬6765人。但自1996年起，每年都已降至1萬人以下，並持續呈下降趨勢。

日本國家公安委員會委員長赤間二郎。圖為赤間二郎擔任總務大臣時期的資料照（赤間二郎臉書）

未達到更高目標

報導稱，日本政府在2021—2025年度的《交通安全基本計劃》中提出，到2025年將死亡人數控制在2000人以下，但該目標未能實現。

對此，日本政府的國家公安委員會委員長赤間二郎發表聲明稱：「目標遺憾地（2025年）未能實現（2000人以下的目標）。今後，將指導警方大力推進交通安全教育，並強化對酒駕、邊開車邊使用手機等惡性、危險交通違法行為的取締」。

