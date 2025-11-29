日本2026展開「國安主軸」科技計畫！《日經》：學界打破過往立場...研發連動安保、重點投資「國家戰略技術」

根據《日經》報導，日本政府將從明年起推動為期五年的「科技計畫」，欲透過科學技術的力量強化日本的安全保障，這是該國科技計畫首次將「與國家安全保障的有機性連結」列為核心主軸。報導提及，此次計畫反映近年日本學術界變化，過去基於「科技軍事化曾成為戰爭成因」的歷史認知，長期維持「不從事軍事研究」立場；如今該立場轉變，背景之一即是當時擔任科學技術擔當大臣的自民黨小林鷹之政調會長所促成的見解調整。

廣告 廣告

以下為《日本經濟新聞》全文報導：



日本政府將自 2026 年度起，為期五年的《科學技術・創新基本計畫（科技計畫）》，正式以「與安全保障的連動」作為核心支柱。鑒於安全環境劇烈變化，此一方針旨在實現高市早苗首相所揭示的「新技術立國」願景，並同步打造能吸引海外優秀研究人才與國際投資的制度環境。



政府於 28 日在首相官邸召開綜合科學技術與創新會議。高市首相在會中表示：「將針對具備『勝利方程式』的產業領域，推動有助於強化國際競爭力與人才培育的戰略性支援。」同時也指示大幅擴充對基礎研究的投資。



預計於 2025 年度內經閣議決定的科技計畫骨架草案，明確指出「將透過科學技術的力量強化日本的安全保障」。這是科技計畫首次將「與國家安全保障的有機性連結」列為核心主軸。



在「軍民兩用（Dual-use）」技術方面，草案明記「在推進的同時，也將加速其成果的社會實裝」。人工智慧（AI）、核融合、生技等關鍵領域被定位為「國家戰略技術」，並將透過預算與稅制給予重點支援。



此次計畫也反映近年日本學術界的變化。日本學術會議於 2022 年提出見解，指出「已難以再像過去那樣，單純地將研究區分為軍民兩用與非軍用」。過去基於「科技軍事化曾成為戰爭成因」的歷史認知，學界長期維持「不從事軍事研究」的立場；該立場轉變，背景之一即是當時擔任科學技術擔當大臣的自民黨小林鷹之政調會長所促成的見解調整。



在此次政策制定過程中，自民黨亦向政府提出將「科學技術與安全保障的連動」明確納入的政策建議。產官學一體推進的政策環境，正逐步取得共識。



計畫同時包含強化研究實力與人才培育的具體對策。將大幅增加包含科研費（科學研究費助成事業）在內的公部門研究經費，提升對基礎研究與研究設施的支持。研究人員薪資水準也將提高至與國際研究機構相當的等級，加速吸引海外研究人才來日。



此一策略亦考量到川普政府削減研究預算、對美國頂尖大學施壓，導致研究人才外流的現象。



為促進國內外民間企業的研發投資，政府將擴充研發稅制，同時納入確保可專業管理研發投資的人才配套，使日本成為更具吸引力的投資目的地。



此外，日本也將擴大本國研究人員赴海外派駐，設定至 2033 年為止，培養並流動研究人員 3 萬人、學生 38 萬人的目標。



重要的是，如何讓研究現場理解國家整體戰略方向，並提供配合政策的誘因。計畫亦將支援大學治理與經營管理改革，導入經營戰略視角，強化大學在全球人才競爭中的吸引力。



日本研究力的下滑已成課題。代表研究影響力的「被引用次數排名前 10% 論文」數量，日本目前僅排名全球第 13 位，落後於人口與經濟規模更小的韓國、伊朗等國。1996 年首次制定科技計畫時，日本曾高居第 4 位。



在高市首相所重視的外交、國防、經濟、資訊與人才等「綜合國力」架構中，科技實力的全面提升不可或缺。而「技術立國」能否真正實現，關鍵在於是否能對科學技術政策的「失落 30 年」進行充分且誠實的檢證與修正。

(圖片來源：首相官邸)

更多放言報導

中國不滿拿日本藝人開刀！濱崎步演出被取消、大槻真希表演斷電遭帶離...日網炸鍋：堅決不屈流氓行為「挺高市首相不撤回言論」

報導川普建議高市早苗別刺激北京？日本官房長官木原稔嚴正駁斥：已就不實說法向《華爾街日報》抗議