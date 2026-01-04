日本2026年外交展望 日媒聚焦中日關係能否改善

（中央社東京4日綜合外電報導）日本首相高市早苗去年發表有關「台灣有事」的言論後，日本與中國關係急遽惡化。邁入新的一年後，日媒分析，日本今年的外交展望將聚焦兩國關係能否回暖，找到改善關係的契機。

高市2025年11月在國會答詢時表示，若「台灣有事」（發生緊急狀況）可能構成自衛隊能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。北京當局認為這在暗示可能以武力介入台灣海峽，引發中方強烈反彈與抗議。中方接連呼籲公民避免前往日本等，兩國關係近來急遽降溫。

高市事後並未撤回發言，但多次表明「對中溝通保持開放態度」。

時事通信社3日報導，高市去年12月25日在東京都演講時，再度強調有意願召開日中領袖會談，她表示「對中的大門並未關閉，將從維護國家利益、名譽、國民性命的觀點妥善處理」。

報導指出，高市有意探詢與中國國家主席習近平對話的機會，不過「路途崎嶇」。儘管高市強調，「仍在各個層級保持溝通」，不過報導指出目前的實情是雙方的接觸僅限於事務層級。

而中國則反覆向國際社會主張，「不允許日本的軍國主義捲土重來」，目前雙方閣員級以上的對話，仍沒有眉目。

時事通信社分析，高市有意利用多國參與的國際會議尋求對話，其中去年11月的亞太經濟合作會議（APEC）被視為良機，不過她並未改變「不撤回答辯內容」的立場，未見促使中方態度軟化的因素。日本外務省有內部人士認為，這種僵局恐怕難以在短期內化解。

日本政府持續與中國政府對峙之際，日方能否穩固對美關係也可能成為課題。

美國總統川普預計今年4月訪中，而高市則計劃在這場美中領袖會談之前，先行於3月正式訪美。報導分析，如此一來，高市也能進一步規劃對中戰略。

不過，報導指出，川普至今針對日本與中國的對立保持沉默。外界認為，他著眼於11月的期中選舉，似乎意圖在經濟領域與中國達成「交易」，日本政府內部仍不免擔憂，「川普的真實想法或許是不希望節外生枝」。

報導也分析，日本增加國防支出（防衛費）也可能成為美日摩擦的因素。川普政府的立場相當鮮明，要求日本增加國防開支，而且也在加強向日本施壓。而且，駐日美軍相關經費之中，由日方負擔的「溫馨預算」今年度將期滿，雙方接下來也會開始正式協商。

關於高市新的一年外交動向，高市計劃在本月中旬接待訪日的韓國總統李在明，在這之後也將分別會見來訪的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）。（編譯：楊惟敬）1150104