日本2026年度預算案出爐 122兆日圓規模刷新紀錄

（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本政府今天召開內閣會議通過2026年度預算案。受物價上漲與人事成本攀升影響，一般會計總額達122兆3092億日圓（約新台幣24.5兆元），較2025年度原始預算115兆1978億日圓增加約7兆日圓，連續兩年刷新歷史新高。

日本經濟新聞、每日新聞報導，這是高市早苗政府上台後首次編列預算，財政擴張路線相當明確。政府計劃於明年1月召集的例行國會提出預算案，力拚在3月底前通過。

歲出方面，用於國家政策的一般歲出為70兆1557億日圓，約增加2兆日圓。其中，占比最大的為社會保障相關支出，達到39兆599億日圓，為歷來最高。為了因應物價與薪資上漲，醫療報酬中屬於醫療從業人員技術費與人事費部分調升幅度達3.09%，達到30年來最高水準；藥價（公定價格）則下調0.87%。

報導指出，防衛費增幅同樣顯著。防衛力整備計畫相關經費為8兆8093億日圓，較2025年原始預算增加3345億日圓。政府將建構以無人機為核心的沿岸防衛體制，並與長射程飛彈結合，強化整體防衛能力。

用於國債償還以及支付利息的國債費也較2025年度原始預算增加10.8%，達到31兆2758億日圓，創下新高。

歲入方面，稅收預估為83兆7350億日圓，連續7年刷新歷史新高，主因是加薪帶動法人稅、所得稅與消費稅同步成長。

非稅收收入編列8兆9902億日圓，但仍不足以支應歲出，不足部分將以新發行國債補足。新發行國債規模規劃29兆5840億日圓，高於2025年度原始預算的28兆6471億日圓，占歲入比重24.2%。

此外，相關報導提到，內閣會議也通過政府稅制改革大綱，將把所得稅起徵門檻（俗稱「年收的牆」）由現行的160萬日圓提高至178萬日圓。（編輯：唐聲揚）1141226