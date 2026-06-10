日本2026年「防衛白皮書」草案曝光 續定調中國為最大戰略挑戰：高度戒備

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日本政府2026年版防衛白皮書草案與概要於近日陸續曝光，預計最快將在今年7月正式公布。日媒報導，新版內容明確指出，面對持續擴大軍備的中國，日本應透過綜合國力，並加強與同盟國及志同道合國家的合作與鏈結，以提升嚇阻力與因應能力。對於中國的軍事動向，草案沿用了前一年的表述，將其定調為日本與國際社會的深刻憂慮事項，同時也是最大的戰略性挑戰。

根據日媒報導，新版防衛白皮書草案中，防衛省特別提及共軍兩艘航空母艦首次在太平洋同時展開部署，以及中國軍機對自衛隊機進行雷達照射等事件。白皮書指出，中國軍方在台灣周邊頻繁進行軍事演習，正迅速且擴大強化軍事力量的質與量，積極提升其實戰能力，對此日方表達高度戒備。

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日媒提及，針對國際衝突引發的軍事變革，新版白皮書將首度增設關於新型態戰法的專門章節。內容引述俄烏戰爭與中東衝突的經驗，指出廉價無人機的大量投入與傳統飛彈結合，形成了大規模的複合型攻擊。

有鑑於戰事長期化，白皮書強調日常物資儲備以及確保持續因應能力的重要性，並訴求必須強化人工智慧及無人機等新科技的應用與投入。同時，在區域安全部分，草案也對北韓與俄羅斯的軍事合作表示關切，認為此舉恐在中長期內增強北韓的軍事能力。

此外，為了讓外界更易於理解日本的防衛現況與課題，防衛省今年將首度製作精簡的短影音與宣導小冊子，以加強宣傳與發信。這份白皮書的概要預計於10日的自民黨會議上正式提出。

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