日本22歲「正妹棋士」無敵側臉爆紅！ 臺粉留言：好可愛

日本22歲的職業棋士三島響，最近因為在社群分享關西公開賽的側拍照而爆紅。照片中她專注又優雅的神情引起關注，就連在臺灣也瞬間圈粉，吸引大量臺灣粉絲湧入IG留言支持。

日本棋士三島響在個人社群分享關西公開賽的側拍照爆紅。（圖／翻攝IG @hibiki0202_15）

日本年輕女棋士三島響近期因社群媒體照片爆紅，吸引眾多台灣粉絲關注。這位22歲的職業圍棋選手在關西公開賽側拍照中展現出專注優雅的神情，迅速在網路上走紅。三島響不僅在棋藝上表現出色，還經營個人YouTube頻道，展示多元有趣的一面，包括挑戰超辣食物、嘗試辣妹妝容等內容。雖然年紀輕輕，她已於去年完婚，而台灣也有類似的美女棋手俞俐均，同樣備受矚目。

三島響身穿白色毛衣、綁著公主頭，右手撥髮時神情專注地思考下一步棋的照片，在網路上引起熱烈迴響。這位來自日本岡山的年輕棋手，因偶然路過棋院而對圍棋產生興趣，現已成為二段職業棋士。截至6月中旬，她的職業賽績為10勝16敗。

除了棋藝表現，三島響還透過YouTube頻道展現多彩的生活面貌。她曾挑戰吃南韓超辣的辣雞炒麵，在影片中表示這種辣度讓她感到非常痛苦。三島響在頻道中也嘗試不同風格，包括請朋友為她化辣妹妝並一同下棋，展現出有別於棋桌上嚴肅形象的活潑一面。

值得注意的是，儘管三島響年紀輕輕，她已於去年完婚。在她的影片中，她與朋友渡邊由宇互動時提到婚姻，表示「就這樣結婚了」，並表示「我們就是這樣按自己的步調行事」，顯示出她對生活的獨特態度。在台灣，同樣有美女棋手備受矚目。26歲的台灣職業圍棋選手俞俐均從4歲就開始學棋，擁有清新外表，被稱為「黑嘉嘉接班人」，近期則轉往中國大陸發展。這兩位年輕的美女棋士不僅因外表吸引關注，他們在棋藝上的表現也讓粉絲充滿期待。

