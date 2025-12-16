日本22歲「美女棋士」 對弈側臉曝光…網暈爛！

娛樂中心／李筱舲報導



日本職業圍棋棋士三島響（Mishima Hibiki），近年持續活躍於各大賽事，她也透過社群平台與推廣活動拉近圍棋與大眾的距離。近日，她在社群分享關西公開賽的側拍照，不僅引發網友熱議，更吸引媒體報導，還意外收穫了許多台灣粉絲。





日本22歲「棋壇新秀」無敵照令人入迷！對弈側臉暈爛全網…大讚「智慧美人」

日本棋士三島響近日因這張關西公開賽的側拍照，在社群上成為熱議的焦點。（圖／翻攝自Ｘ ＠hibiki_0202_15）

今年22歲的三島響，近日在IG上分享自己參加關西公開賽的側拍照，照片中見她專注於比賽，神情沉穩，側臉線條細緻，整體散發出內斂且優雅的氣質。照片曝光後立刻成為社群熱議焦點，日本媒體也讚賞她專注下棋的姿態宛如電影畫面，對局時散發的沉穩氣息讓人不由自主被吸引，稱這確實是一張令人看得入迷的照片，網友也大讚她為「智慧美人」。

廣告 廣告

日本22歲「棋壇新秀」無敵照令人入迷！對弈側臉暈爛全網…大讚「智慧美人」

三島響在對局時散發出內斂且優雅的氣質，日媒更稱這確實是令人看得入迷的照片。（圖／翻攝自Ｘ ＠hibiki_0202_15）

隨著照片曝光和媒體報導，三島響的IG帳號湧入許多台灣粉絲的留言。對於照片廣受迴響，她本人也在X社群平台發文表示：「沒想到只是分享關西公開賽的照片，就收到這麼多的誇獎，還被寫成報導。不過，我還是圍棋棋士啊。」對於這位棋壇新秀，讓外界期待她日後在各大賽事的表現。

日本22歲「棋壇新秀」無敵照令人入迷！對弈側臉暈爛全網…大讚「智慧美人」

三島響常透過社群分享日常生活，拉近與粉絲的距離。（圖／翻攝自IG ＠hibiki0202_15）









原文出處：日本22歲「棋壇新秀」無敵照令人入迷！對弈側臉暈爛全網…大讚「智慧美人」

更多民視新聞報導

網嗆賴清德「這四字」 夢多開轟網讚：日本硬漢！

汪小菲夫婦來台現身首映！馬筱梅藏8月孕肚成焦點

短今「斜槓再＋1」！超狂「新身分」曝光了…

