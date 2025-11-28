日本3名眾議員將加入自民黨團 高市早苗可望擺脫「少數執政」困境

日本首相高市早苗領導的執政聯盟，在眾院席次可望過半。路透社



日媒報導，日本眾議院派系「改革會」3名眾議員最快今天（11/28）將加入自民黨黨團，屆時自民黨與維新會的執政聯盟在眾院席次將增至233席，可突破總席次465席的過半門檻，對首相高市早苗無疑是一劑強心針。

共同社報導，去年10月眾議院選舉後，自民黨席次減少，執政聯盟在眾院未能過半，要通過預算案或法案都必須仰賴在野黨配合。未來執政聯盟在眾院席次過半後，將擺脫「少數執政」狀態，可單獨通過表決，國會運作將邁向穩定狀態。

「改革會」是由三名眾議員齊木武志（51歲）、守島正（44歲）、阿部弘樹（51歲）於今年9月申請成立，他們當時已退出維新會，但在10月的首相指名選舉時，應自民黨的要求投票給高市早苗，協助高市當上首相。

日本前首相石破茂自去年10月1日起執政一年，在同月舉行的眾議院選舉和今年7月的參議院選舉中接連失利，導致自民黨在國會兩院均成為少數黨。

目前，自民黨與維新黨執政聯盟在參院合計119席，要超過總席次248席的半數，還差6席。

